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挺慈濟買疫苗助台！台中綠營民代共同發起義賣捐50萬元

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立委莊競程、台中市議員曾朝榮為響應慈濟全球共善疫苗採購，今天共同發起義賣摺衣、服飾、皮件包包等，募得50萬元，全數捐出，力挺慈濟助台灣滿足疫苗所需。記者趙容萱／攝影
立委莊競程、台中市議員曾朝榮為響應慈濟全球共善疫苗採購，今天共同發起義賣摺衣、服飾、皮件包包等，募得50萬元，全數捐出，力挺慈濟助台灣滿足疫苗所需。記者趙容萱／攝影

民進黨立委莊競程、台中市議員曾朝榮為響應慈濟全球共善疫苗採購，今天在北屯區東山路曾朝榮服務處前舉辦，共同發起義賣活動，義賣物品包括摺衣、服飾、皮件包包等上千件全新商品，吸引上百人響應，義賣所得約50萬元，全數捐出，力挺慈濟助台灣滿足疫苗所需。

響應慈濟全球共善疫苗採購義賣活動今天上午9時登場，吸引很多婆婆媽媽衝著名牌衣服下殺一折，品質好又可以做公益，慕名來採購，採購區從服務處延伸到門口，主辦單位特地準備台灣小吃，吸引上百人參加。

莊競程說，因應2021年5月台灣出現新型冠狀肺炎本土社區感染，疫情轉趨嚴峻，民眾生活、生計、學習都受到嚴重的影響，慈濟推動全球共善疫苗採購活動，希望讓大家盡速恢復正常生活、回歸平安健康的社會，他非常認同與敬佩，因此與曾朝榮發起義賣，所得全部捐慈濟全球共善疫苗採購。

曾朝榮指出，慈濟基金會長期對於社會急難救助，付出滿多的，慈濟基金會捐購500萬劑BNT疫苗，提供台灣12歲以上民眾施打，消息一出獲得各方支持。

這次義賣物品，募集企業捐贈全新商品，包括國家隊上好生醫口罩、精美皮飾、名牌摺衣和大坑帝雉咖啡、碗粿、肉桂捲等手工小吃，摺衣以一折起的價格，每件200元至1千元售出，吸引許多人採購，所得約50萬元，全數捐出，希望藉由公益衣物義賣募款，發揮拋磚引玉，共同守護台灣民眾生命健康，讓疫情早日消弭。

參加義賣活動的上好生醫董事長楊勝得說，該公司提供口罩義賣感到非常榮幸，希望繼續為地方打拚、付出；在地企業、國群皮件企業代表黃琳恩表示，佩服曾朝榮長期做善事，熱心地方公益活動，特別共襄盛舉，全力響應全球採購疫苗，只要能力所及，願盡綿薄之力。

立委莊競程、台中市議員曾朝榮為響應慈濟全球共善疫苗採購，今天共同發起義賣摺衣、服飾、皮件包包等，募得50萬元，全數捐出，力挺慈濟助台灣滿足疫苗所需。記者趙容萱／攝影
立委莊競程、台中市議員曾朝榮為響應慈濟全球共善疫苗採購，今天共同發起義賣摺衣、服飾、皮件包包等，募得50萬元，全數捐出，力挺慈濟助台灣滿足疫苗所需。記者趙容萱／攝影
立委莊競程、台中市議員曾朝榮為響應慈濟全球共善疫苗採購，今天共同發起義賣摺衣、服飾、皮件包包等，募得50萬元，全數捐出，力挺慈濟助台灣滿足疫苗所需。記者趙容萱／攝影
立委莊競程、台中市議員曾朝榮為響應慈濟全球共善疫苗採購，今天共同發起義賣摺衣、服飾、皮件包包等，募得50萬元，全數捐出，力挺慈濟助台灣滿足疫苗所需。記者趙容萱／攝影

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