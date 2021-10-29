影／中央開放八大行業逐步解封 台中開始受理申請復業

新冠疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心10月28日宣布分階段開放休閒娛樂服務業者復業，台中市政府表示，立場與中央一致，預計開放舞場業、三溫暖等休閒娛樂服務業，開放的方式也依照中央指引辦理，業者須符合實聯制、量體溫、除飲食外全程戴口罩等共通原則，從業人員至少完成接種1劑疫苗滿14天等經濟部指引條件。

市府強調，業者須申請復業並取得核准後才可營業。

台中市經發局表示，除了已開放申請復業的視聽歌唱業外，台中共44家休閒娛樂服務業者，中央已宣布無陪侍服務的業者可在11月2日起開放營業，有陪侍服務的業者規劃11月16日起開放營業，市府將依照中央規定的共通原則，受理無陪侍服務的業者申請復業。

另針對有陪侍服務的業者，由於經濟部相關防疫措施指引尚未正式公布，市府將待指引公布後再受理申請。