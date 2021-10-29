天母商圈萬聖節嘉年華30日登場 北市警規劃交管

台北市商業處今天表示，「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」將在30日登場，活動將串聯250間店家掛南瓜燈籠，提供小朋友免費要糖搗蛋。警方針對忠誠路、士東路等路段進行交通管制。

台北市商業處發布新聞資料指出，輔導天母商圈發展協會舉辦第13屆「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」活動將於明天登場，除串聯店家外，還有日本假面騎士、超人力霸王見面會等活動。

台北市警察局士林分局發布新聞資料表示，「天母搞什鬼萬聖節嘉年華會」活動，將於30日下午2時在天母運動公園附近路段舉辦，預估將吸引民眾湧入參加並裝扮搞怪。

警方指出，因活動適逢週末假日，可能影響天母運動公園附近忠誠路、士東路、天母東路等路段的交通，為確保活動期間人、車安全與交通順暢，已預先規劃交通疏導警力及措施，盼降低交通衝擊。

警方規劃交通疏導路段，包含忠誠路、天母東路、士東路、德行東路、中山北路、福國路，呼籲參加活動市民，因忠誠路、士東路等路段假日車流量較大，可搭公車或大眾運輸前往現場，省下尋找停車位時間。