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82歲奶奶精通4語「不安於室」 志工服務逾14年

中央社 / 台北29日電

今年82歲的陳王雲櫻通曉中、英、日、西4種語言，投入志工服務超過14年，不僅協助新住民婦幼健康輔導，還擔任導護志工。她形容自己「不安於室」，會一直做到不被需要為止。

台北市社會局今天舉辦「110年度銀髮服務表揚大會」，向長期投身服務行列的長青志工、優良居家服務及機構型照服員表達感謝。

社會局指出，今年共有204名獲獎者，配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，僅安排代表人授獎，同時特別頒發感謝狀給9名老人福利機構防疫小組長，感謝疫情之下默默付出，一同抗疫的機構夥伴。

社會局表示，榮獲松柏獎的陳伯尹已經在中山堂負責導覽9年又1個月，對歷史及古蹟建築有深入研究，在疫情休館期間仍不斷充實自己，持續帶領後輩。

松鶴獎代表陳王雲櫻領獎時表示，她今年82歲，從事志工服務已經14年又6個月、累積超過9000小時，目前在大安區健康服務中心負責協助新住民朋友，當她看到表情迷濛的面孔時就會主動靠近詢問是否需要幫忙，「這是我的責任」。

陳王雲櫻會後向中央社記者表示，她的先生陳資源生前曾是中央通訊社的特派記者，年輕時跟著他先後到日本、阿根廷長住，因此通曉日文以及西班牙文，英文則是在學校學會的。

她說，15年前剛回台灣時，到健康服務中心做健康檢查，服務人員知道她會說多國語言，就邀請她來當志工，一開始她還擔心會不適應，沒想到越做越開心，現在除了固定到健康服務中心服務，還每天當導護志工，並擔任鄰長一職，協助里長打理庶務。

被問到打算做到什麼時候，陳王雲櫻笑說，她很常接獲這樣的關心，但是當志工真的很開心，幫助需要被幫助的人，同時自己也會得到很多快樂，「我真的不想退休，除非里長叫我不要再幹了」。

社會局長周榆修致詞表示，志工是一座城市前進的力量，公部門能力有限，還好有一群無私奉獻的夥伴願以自身力量為社會盡一分心力，希望藉著表揚感謝大家，並拜託未來繼續一起讓台北好好慢老。

疫情 語言 新住民

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