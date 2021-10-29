永和行政園區公辦都更 招商文件公開閱覽

新北市推動永和行政園區公辦都更案，規劃將永和區公所、戶政事務所等6處機關整合，即日起至11月17日止辦理招商文件公開閱覽，市府盼成都更示範標的，帶動地方發展。

新北市政府都市更新處今天發布新聞稿指出，繼已完工的新店行政園區、陸續招商簽約及推動的永和大陳義胞社區後，再推動位於永和區公所周邊地區的「永和行政園區公辦都更案」。

新聞稿中，都市更新處長張壽文表示，面積約1公頃，現況為永和區公所、永和戶政事務所、警察局永和分局、消防局永和分隊等機關及永和國父紀念館、圖書館永和分館等設施，建築物屋齡皆近50年，不只結構老舊，辦公空間更狹小不敷使用。

張壽文說，永和行政園區將整合分散行政機關，打造一站式服務，強化公有土地使用，同時考量永和地區缺乏開放空間與停車位，規劃更新重建後，除有集中式開放空間，並將提供至少100個停車位供周邊居民使用。