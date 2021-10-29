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何博文疑被抓包沒當兵 侯友宜：「保家衛國是義務」

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，保家衛國是每個人的責任與義務，希望台灣每個人只要有機會，都能為國家奉獻自己的熱血，捍衛中華民國。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，保家衛國是每個人的責任與義務，希望台灣每個人只要有機會，都能為國家奉獻自己的熱血，捍衛中華民國。記者張睿廷／攝影

新北市議員何博文前日在議會總質詢時質疑市長侯友宜不敢對共機犯台表態，結果有網友指稱何博文沒當過兵。侯友宜今受訪時表示，保家衛國是每個人應盡的責任與義務，自己走過太多的生死邊緣，這是榮耀的事，也希望台灣每個人只要有機會，都能夠為國家奉獻自己的熱血來捍衛中華民國。

侯友宜說，保家衛國是每一個人應盡的責任，也是一個義務，尤其自己當第一線刑警時，面臨很多的槍林彈雨，走過太多生死邊緣，一直捍衛國家、保護台灣人民，這是他一輩子最榮耀的事情。

侯友宜表示，希望每一個人只要有機會能夠為國家奉獻自己的熱血來捍衛中華民國，愛台灣這塊土地，大家都下去拚、都下去做，不能只有說，最重要是要做，大家團結在一起，一起守護中華民國。

記者詢問會不會呼籲何博文有機會的話回去當兵看看？侯友宜僅答，每一個人站在自己的工作崗位上，愛我們的國家、愛我們的人民。

侯友宜

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