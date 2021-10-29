汐止萬聖節討糖去 立委賴品妤帶幼童鬧街頭

疫情期間悶好久，現在疫情趨緩，觀天下有線電視公司和立委賴品妤及汐止名人幼兒園合作，今(29)日舉辦汐止商圈搞什麼鬼萬聖節活動，立委賴品妤帶著小朋友們從汐科火車站出發沿街討糖吃，大小朋友都精心打扮，有木乃尹、吸血鬼還有魔法精靈等等，汐止街頭好熱鬧。

小朋友先帶來兩首討糖舞，可愛活潑的造型打扮，不但，擠滿了家長，也吸引不少路過民眾圍觀，接著就要上街去，觀天下有線電視公司總經理也扮鬼，立委賴品妤也應景打扮，萬聖節前夕，打著我是汐止人不給糖就搗蛋的口號，帶著幼兒園小朋友上街要糖去大鬧街頭。

觀天下有線電視總經理林勝宏表示，因為受到疫情的影響，民眾很悶、小朋友更悶，現在疫情有比較鬆綁了，所以，就來發起我是汐止人，不給糖就搗蛋的活動，希望明年能擴大辦理。

立委賴品妤說，今天非常開心跟觀天下及汐止名人幼兒園一起辦萬聖節活動，因為，這幾個月來大家都辛苦了，因為疫情大家都沒有辦法在外面活動，好不容易疫情趨緩，就希望大家一起出來走走，帶著小朋友手著南瓜桶沿路討糖果，那今天有點可惜的是因為剛在國會開會趕過來，所以，沒有辦法直接扮成另一個角色，但是為了共襄盛還是戴了萬聖節的惡魔角還有一隻蜘蛛，跟大家一起開心過萬聖節。

從汐科火車站出發，當天大同里長黃翠華也發動志工們幫忙維持秩序，讓討糖隊伍安全過馬路，而沿線包括全家便利商店、信義房屋、飲料店及麵包店都一起共襄盛舉，其中觀天下有線電視公司及信義房屋更是將門市精心設計，濃濃的萬聖節氣氛，等著小朋友上門要糖吃，跳完舞、喊著不給糖就搗蛋，大人看到一大群可愛的小朋友，也馬上奉上精心準備的糖果。

萬聖節大小鬼怪統統出籠，當天好多家長陪著家裡的小寶貝一起上街，小朋友的南瓜桶滿滿的糖果餅干滿載而歸，也讓因為疫情悶好久的汐止街頭好熱鬧。