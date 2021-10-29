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汐止康寧街邊坡滑落修繕 後續噴草籽植深

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區康寧街邊坡噴灑的草籽，下雨又滑下來，新北市議員白珮茹也要求修繕改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區康寧街邊坡噴灑的草籽，下雨又滑下來，新北市議員白珮茹也要求修繕改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區康寧街邊坡，在今年七月的豪大雨，發生土石滑落現象，當時還砸中了一台經過的汽車，除了第一時間清理土石，後續的鞏固工程也完成，只是後續噴灑的草籽，在前陣子下雨又滑下來，造成人行道泥濘，新北市議員白珮茹也要求修繕改善。

新北市議員白珮茹指出，康寧街的邊坡之前有石頭滑落，再更早之前也有民眾在候車亭被滾落的石頭差點砸到，所以，初步跟市府養工處建議，採取整個邊坡重新植深，將週邊的草、還有樹，會影響邊坡安全的都清除。

山坡土石坍方，在另一邊靠近公車候車亭上方也曾經有土石滾落的情況，所以，這次也要求一併改善，只是，雖然，工程做好了，但是，最後綠美化的噴灑草籽及噴土完，又因為連日大雨，又將還沒紮實的草籽連同泥土都沖刷下來，造成人行道上滿地泥濘濕滑，行人走一走怕滑倒，只好改走馬路上，繞過這一段，所以，議員白珮茹也再次要求相關單位再修繕。

白珮茹表示，工程告一段落，不過，在前陣子整個草籽都已經灑上去，因為遇到大雨又滑下來，這幾天養工處也會再進場，針對滑下來的部分覆土進行修復，因為，目前地上會有些濕滑，也請民眾經過時小心安全。

人行道 汐止

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