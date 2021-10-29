終不悶熱 汐光課陪中心獲善心人捐贈冷氣

汐止社后地區有一對夫妻，是退休的老師，成立汐光兒童課陪中心，這七年來，免費幫一些弱勢家庭小朋友做課後輔導，新北市議員張錦豪在之前中秋送物資時發現冷氣壞了，也很快的媒合善心人士捐贈一台全新的冷氣，希望讓孩子有更好的學習環境，成績能更進步。

前陣子中秋節前，新北市議員張錦豪特地到汐光課陪中心關心孩子們學習，並且帶了地瓜和大家分享，當時也發現了冷氣老舊損壞，夏天這麼熱，擔心孩子靜不下心讀書寫功課，所以，當場也一口氣答應幫忙裝新冷氣，而才隔了一個多月，今(29)日議員張錦豪再度來到課陪中心，這次則是帶來了愛心人士捐贈的全新冷氣。

新北市議員張錦豪表示，汐光課陪中心的林老師及周老師很照顧汐止的一些高風險家庭的孩子，提供課後輔導、以及品德教育，那汐光課陪中心已經七年，裡頭許多設備老舊不敷使用，所以，也一直媒合社會資源提供協助改善孩子們的學習環境，之前包括天花板、以及電腦等等，而上次來看之後，發現冷氣不涼，影響學習的舒適度，所以，也希望可以協助改善，不過，畢竟汐光課陪是私人機構，公部門資源進不來，所以，友人一位李小姐主動願意協助更新提供一台全新的變頻冷氣，也希望?磚引玉，更多人幫忙弱勢學童。

民眾李小姐說，很高興有這機會認識了解汐光課陪，也感謝議員張錦豪媒合可以盡自己小小力量做出一些貢獻幫助汐光課陪的小朋友，希望他們越來越好。

汐光兒童課陪中心老師周秀芬指出，之前冷氣壞掉了，所以，這個夏天小朋友沒有冷氣可以吹，那之前議員張錦豪來關心孩子的時候發現了，也提出主動幫忙，今天就來裝一台新的冷氣，而且是變頻式的，小朋友非常有福氣，感謝議員張錦豪、還有李小姐的愛心。