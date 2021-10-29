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紀念吳忠良河岸鼓聲 淡水公所辦線上展演

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所主辦，身聲劇場將在10/30(六)下午2點30分，舉辦由劇團演出的河岸鼓聲，線上展演。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所主辦，身聲劇場將在10/30(六)下午2點30分，舉辦由劇團演出的河岸鼓聲，線上展演。 圖／紅樹林有線電視提供

深耕新北市淡水在地的身聲劇場團長吳忠良，今年8月因發生車禍，離開這個世界，為紀念劇團創辦人，由淡水區公所主辦、北岸環保股份有限公司贊助，身聲劇場將在10/30(六)下午2點30分，限定於網路平台也就是，Youtube以及身聲劇場臉書，舉辦由劇團演出的河岸鼓聲，線上展演。

身聲劇場資深團員 莊惠勻表示，其實會與淡水區公所一起合作，就是因為身聲劇團是一個在地連結非常深的團體，過去也參與多次地方的環境藝術節，無論是西仔反演出或是藝術踩街，因此這次線上演出有大家非常熟悉的曲目，以鼓為主題，透過鼓聲的力量把劇團創辦人吳忠良的理念傳承下去。

淡水區長巫宗仁表示，吳忠良過去十多年深耕淡水地方的藝術表演工作，雖然團長在八月因車禍離世，但公所希望持續支持身聲劇團，針對吳忠良老師來舉辦一個紀念音樂表演，因此與劇場舉辦線上演出，希望在看這麼精彩的演出同時，也能夠持續支持在地藝術表演。

線上展演，以鼓為題，懷念、感恩身聲創辦人忠良在淡水河岸留駐的快樂聲音。身聲劇場在淡水紮根十多年，畢生投入劇場與創作。線上演出呈現的這些曲目許多身聲老觀眾們可能耳熟能詳，是多年來忠良帶著團員在台灣大街小巷演出的鼓曲段落，其中貫徹著忠良帶著頑心與能量打擊樂的理念。特別邀請空空把西非擊鼓樂團共襄盛舉，希望透過鼓聲，將劇場藝術劇場朝向夢想走下去。

劇場 淡水河

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