三芝國中橄欖球隊品學兼優 企業捐款助圓夢

三芝國中橄欖球校隊成軍以來，在全國7人、10人、15人賽制都拿下冠軍的大滿貫成就，孩子們應用戰術拿下冠軍相當不容易，加上品行、態度優異，因此紅樹林有線電視捐款五萬元，支持球隊培訓與比賽之用，希望成為球隊的後盾，要讓學生們在熱愛的運動場上追夢，沒有後顧之憂。

紅樹林有線電視總經理李耀東表示，三芝國中橄欖球校隊成立超過20年，是國內橄欖球基層培育重點學校，近年來比賽成績優異，屢獲佳績，可以說是全國橄欖球賽制的常勝軍，而身為在地企業紅樹林有線電視要鼓勵芝中球員們努力追夢並且支持圓夢，發揮企業社會責任回饋進校園，這個學年要捐款五萬元，支持球隊的培訓與比賽費用。

三芝國中校長黃中良說，在108年拿下全國7人制橄欖球冠軍，達成成軍以來全國7人、10人、15人賽制都拿下冠軍的大滿貫成就，孩子們應用戰術拿下冠軍相當不容易，雖然每年比賽成績優異不在話下，但其實橄欖球校隊並不只要求學生的球技，更要求品格兼具，球打得好還要加上品行、態度優異，才稱得上是成功球員，勉勵球員們才學兼優，也感謝在地企業紅樹林有線電視對於偏鄉學校校隊的支持。

市議員陳偉杰也來見證儀式，市議員陳偉杰表示，一直以來都相當支持芝中橄欖球隊的發展，這次很感謝在地企業一起來支持，期待有更多的企業可以為偏鄉校隊來加油打氣，讓孩子在比賽中發揮出偏鄉學子的獨特韌性，再創佳績。

儀式上，由紅樹林有線電視總經理頒贈五萬元以及球衣，並且校長與貴賓們一起進行橄欖球的開球儀式，由球員們接力傳球達陣，象徵芝中橄欖球隊未來都能夠屢創佳績百戰百勝，紅樹林有線電視也祝福球員們都可以朝著目標邁進，在最喜愛的運動場上追尋專屬於自己的夢想。