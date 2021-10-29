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貢寮區淨灘總動員 千名志工讓海岸線更美麗

觀天下 / 記者李嘉文／貢寮報導
電龍門發電廠號召了貢寮區近千名的志工一起淨灘，要為海洋清潔盡一份力。 圖／觀天下有線電視提供
電龍門發電廠號召了貢寮區近千名的志工一起淨灘，要為海洋清潔盡一份力。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區擁有美麗的海岸線，為了保持海洋的乾淨，也讓更多民眾更加愛護環境，台電龍門發電廠每年都會舉辦淨灘活動，今(29)日就號召了貢寮區近千名的志工一起淨灘，要為海洋清潔盡一份力。

台電龍門發電廠為了善盡企業社會責任，每年都會舉行淨灘活動，今年已經邁入第27年，今天在鹽寮沙灘進行淨灘活動，邀請了貢寮區6個里的志工，還有公所、漁會和台電龍門施工處的員工等共近千人，一起來響應作環保，讓東北角海岸線更美麗。

貢寮地區擁有美麗的海岸線，但是經過季風吹拂或是人為就會留下許多垃圾，這些海洋垃圾是無法被消滅的，也讓許多海洋生態棲息環境岌岌可危，透過所有參與的志工共同努力淨灘之下，讓海洋環境能夠更乾淨。

貢寮區長鍾耀磊表示，淨灘的活動非常有意義，也非常感謝台電每年持續不斷的舉辦，也呼籲大家針對自己的家鄉和海岸線要盡力維護，讓所有人都能看到貢寮海岸線的美好。

台電龍門電廠廠長許永輝表示，台電公司2萬7千名員工共同發起全國包括離島的淨灘活動，東北角是非常美麗的海岸，這次在貢寮區結合地方共同維護海岸線的乾淨，未來台電公司希望能更擴大淨灘活動，不只一年一次，讓東北角海岸線更美麗。

海岸美麗的風光已成為民眾休閒遊憩不可或缺的去處，台電每年舉辦淨灘活動，希望藉此拋磚引玉，結合附近社區居民以一種愛護環境的心情共同清潔海灘，期許讓更多民眾能一起親近海岸。

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