結婚牆旁有廁所指引牌 議員批新北戶所美學待加強

鼓勵民眾結婚，各大戶政事務所卯勁設計打卡牆等，新北市議員張維倩今天秀出多張照片，赫見新北戶所竟出現舞龍舞獅，廁所指引牌也入鏡，美學有待加強；市府強調會改進。

新北市長侯友宜今天赴新北市議會接受市政總質詢，民進黨籍市議員張維倩質詢時，接連播放多張簡報，皆為2張不同場景照片，要侯友宜選出願意在登記結婚時拍照留念的畫面；最後答案揭曉，侯友宜所選都是其他縣市戶政事務所的結婚牆。

張維倩說，現行採登記結婚，不少戶政事務所設計結婚牆，讓新人拍照留念，她親自走訪新北所有戶政事務所，發現不但出現舞龍舞獅，還有戶所的結婚牆旁就是辦公桌，甚至飲水機、廁所指引牌，讓人哭笑不得。

張維倩質疑，市府連公園的彩繪牆，都會找美學小組進行評估，對民眾這麼重要的結婚牆，為何沒有比照辦理，還有結婚書約，也是由各戶所設計，美感參疵不齊。

侯友宜頻點頭說，結婚一生一次很重要，另應贈送紀念品；新北市政府民政局長柯慶忠也說，會改進。