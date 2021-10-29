用類針灸滾輪流血北市府要查 代言醫喊冤：力道要適度

有業者在嘖嘖募資平台推出「類針灸頭皮按摩滾輪」，聲稱使用36.3小時後能改善掉髮問題，甚至還有中醫師代言背書，但按摩滾輪上有尖頭，網紅開箱疑似有侵入性行為導致受傷流血。有議員質疑，業者違法北市府卻視而不見；衛生局回應，「頭髮再生」說詞恐觸法，會在2周內調查完；中醫師則喊冤，強調產品沒有侵入性治療，宣傳更無稱有療效。

市議員洪健益今在議會警衛部門質詢指出，一般針灸必須由中醫師執行，但有業者在網路募資平台發現一款名為「針好嚕」的產品，宣稱努力按摩36.3小時以後，感覺到頭髮變穩定和頭髮再生，業者除了拍廣告介紹，還找網紅拍開箱影片，在手上推動疑似有受傷流血，甚至有中醫師背書推薦。

洪健益放出影片，網紅稱「類針灸按摩棒其實有刺，很像狼牙棒、刺度像鳳梨、會痛」、中醫師王心眉在社群平台發文代言「針好嚕」、另在網路募資平台要求大家集資要去開發來賣，有販售行為。洪表示，衛生局若認定有侵入性行為，業者就不應該把產品介紹為CP值超高的頭皮按摩工具，遊走法律邊緣。

衛生局長黃世傑回應，仍須進一步認定，將在2周內完成調查，且醫生代言不一定是對的，若違反規定會送醫懲會。衛生局食藥科長陳怡婷回應，的確有侵入性行為，但又與一般針灸不同，要先進行認定，若判定為非法醫療器材恐觸法，若宣稱治療效果，像是刺激細胞、頭髮再生長等，也算違法。