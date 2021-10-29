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用類針灸滾輪流血北市府要查 代言醫喊冤：力道要適度

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
業者在廣告中宣稱，使用「針好嚕」努力按摩36.3小時以後，感覺到頭髮變穩定和頭髮再生，但說詞宣稱有醫療效果恐觸法。圖／翻攝嘖嘖募資網站
業者在廣告中宣稱，使用「針好嚕」努力按摩36.3小時以後，感覺到頭髮變穩定和頭髮再生，但說詞宣稱有醫療效果恐觸法。圖／翻攝嘖嘖募資網站

有業者在嘖嘖募資平台推出「類針灸頭皮按摩滾輪」，聲稱使用36.3小時後能改善掉髮問題，甚至還有中醫師代言背書，但按摩滾輪上有尖頭，網紅開箱疑似有侵入性行為導致受傷流血。有議員質疑，業者違法北市府卻視而不見；衛生局回應，「頭髮再生」說詞恐觸法，會在2周內調查完；中醫師則喊冤，強調產品沒有侵入性治療，宣傳更無稱有療效。

市議員洪健益今在議會警衛部門質詢指出，一般針灸必須由中醫師執行，但有業者在網路募資平台發現一款名為「針好嚕」的產品，宣稱努力按摩36.3小時以後，感覺到頭髮變穩定和頭髮再生，業者除了拍廣告介紹，還找網紅拍開箱影片，在手上推動疑似有受傷流血，甚至有中醫師背書推薦。

洪健益放出影片，網紅稱「類針灸按摩棒其實有刺，很像狼牙棒、刺度像鳳梨、會痛」、中醫師王心眉在社群平台發文代言「針好嚕」、另在網路募資平台要求大家集資要去開發來賣，有販售行為。洪表示，衛生局若認定有侵入性行為，業者就不應該把產品介紹為CP值超高的頭皮按摩工具，遊走法律邊緣。

衛生局長黃世傑回應，仍須進一步認定，將在2周內完成調查，且醫生代言不一定是對的，若違反規定會送醫懲會。衛生局食藥科長陳怡婷回應，的確有侵入性行為，但又與一般針灸不同，要先進行認定，若判定為非法醫療器材恐觸法，若宣稱治療效果，像是刺激細胞、頭髮再生長等，也算違法。

對此，王心眉受訪時強調，該產品沒有「侵入性治療」，適度按摩可以促進頭皮健康和血液循環，並沒有在代言時聲稱有療效。至於有網紅在使用後疑似受傷流血，王心眉表示，就算是平常按摩、刮痧都有可能因為操作不當或力道過大受傷，若使用針好嚕受傷，只能請使用者掌握適合的力道，也早在文案內提醒。

中醫師王心眉替「針好嚕」代言背書，也強調該按摩滾輪並非侵入性產品，若使用針好嚕受傷，只能請使用者掌握適合的力道。圖／翻攝中醫師王心眉FB
中醫師王心眉替「針好嚕」代言背書，也強調該按摩滾輪並非侵入性產品，若使用針好嚕受傷，只能請使用者掌握適合的力道。圖／翻攝中醫師王心眉FB

衛生局 按摩 中醫

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