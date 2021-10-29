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永和行政園區招商啟動 交通問題成隱憂

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
民代憂心，永和行政園區完工後，恐會湧入大批民眾洽公，周邊地方交通問題將成隱憂。圖／新北市都更處提供
民代憂心，永和行政園區完工後，恐會湧入大批民眾洽公，周邊地方交通問題將成隱憂。圖／新北市都更處提供

新北市府欲將永和區公所、永和警分局等公家機關結合在一起，打造成「永和行政園區」，昨日辦理招商文件公開閱覽。新北市議員羅文崇認為，永和行政園區前的竹林路狹小，未來恐出現塞車情形，園區也缺乏停車位，市府應提出解決方案。新北市都更處回應，行政園區不會只有一個出入口，不會有壅塞問題，停車位也有399個，足以應付洽公民眾所須。

永和行政園區預定地在永和區公所、永和分局、消防局永和分隊、永和國父紀念館等行政機關的現址，占地約1公頃，這些房屋多為50年老舊建築，不只辦公空間不足，連結構安全都有問題。

新北市都更處決定拆除現址房屋，重建1幢2棟式的永和行政園區，內部包括現址所有機關，盼打造一站式服務的行政園區。市府已將此案都市計畫主要計畫送至內政部審議，並於28日開始辦理招商文件公開閱覽，時間至11月17日。不過地方民代對此案有意見，希望市府針對問題提出解方。

羅文崇指出，永和行政園區正門外的竹林路相當窄小，施工期時會有許多施工車輛，完工後還會有許多民眾集中至此洽公，恐出現嚴重交通問題。另外園區內停車場位過少，民眾找車位得花上許多時間，憂心周邊會出現大量違停。

羅文崇表示，原本的永和國父紀念館內有大禮堂及宗祠，市府在改建時，應該預留空間給孫氏後人，同時也讓永和能保有大型展演空間。

都更處回應，永和行政園區會在竹林路、國光路2處設置出入口，分流洽公民眾，不會讓市民全部擠在竹林路，導致塞車問題。另外園區施工時，市府也會執行交通管制，民眾不用過於擔心。

都更處表示，園區規畫有399個停車位可供洽公民眾使用，還會額外增設100個停車位讓周邊居民租用，全案完工後，地方停車問題反而能得到紓解。

都更處指出，他們已允諾孫家後人會在行政園區內設置宗祠，且不會小於現有空間，至於禮堂重建，他們會與得標廠商共同規畫評估，但尚不能保證一定會有。

都更 羅文崇

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