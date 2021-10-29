新北募集耶誕跳蚤市場二手好物 義賣所得助弱勢

新北市環保局今天發起「好物召集令」，民眾可捐出家中鮮少使用但功能完好的二手好物，及各項運動用品或器具，將在耶誕跳蚤市場義賣，凝聚善心的善款將提供需要被幫助弱勢。

新北市政府環保局今天發布新聞表示，推廣循環資源與物盡其用的精神，29日發起「好物召集令」，向民眾募集二手好物；包含外觀及功能良好的玩具、衣服、包包、書籍（不含報紙、期刊雜誌等有期限性之書刊）、小家電、小家具及腳踏車等。

環保局秘書徐維遠今天接受中央社記者電話訪問時表示，每年都會舉辦跳蚤市場義賣，匯集市民的愛心，去年民眾因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緣故無法出國，因此，除一般物品外，募集主題是國外旅遊異國風二手紀念好物。

他說，印象最深刻的是，有民眾捐出一件5層的俄羅斯娃娃，造型與圖案相當可愛細膩，適合收藏古董的民眾。結果，義賣一開始隨即秒殺，被眼尖的民眾搶購，一層套疊一層的俄羅斯娃娃，就像不斷循環擴散的善心。

徐維遠說，為延續東京奧運及110年全國運動會的運動風氣，今年強力募集腳踏車、棒球手套、桌羽球拍、健身器材等各項運動二手好物。

他說，無論是喜愛運動的選手或熱愛健身的市民，歡迎大家捐出各式鮮少使用且功能完好的運動用品，一起傳遞愛心。即日起至12月20日止，可透過新北市環保局循環資源回收車、各區清潔隊辦公室等「多元好物窗口」交付物品。

徐維遠說，所有物品將循往例於今年12月25日下午2時「讓愛動起來，耶誕環保挖寶趣—跳蚤市場」活動中義賣。這項活動過去6年來，累積義賣善款共新台幣397萬餘元；義賣所得全數納入新北市府社會局專戶，幫助需要幫助的人。