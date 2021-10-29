大巨蛋權利金議約 市府：朝向「營業收入」比例計收

北市與遠雄正討論大巨蛋案的權利金含超額分潤，北市議會民政委員會上午邀集法務局等單位報告大巨蛋權利金議約進度，法務局表示，權利金收取機制，初步研議方向為每年依「營業收入」的一定比例計收，11月底確認計算方式，但權利金百分比，要到年底才會確定。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩指出，因談判過程中，北市府提出營運權利金應以營業收入為比例，遠雄有不同意見，提出以「淨利」的比例計收，市府仍希望超額分潤是以包括百貨、商場、旅館等各方面的營利收入來算，預計年底前完成談判。對此，遠雄發言人楊舜欽指出，尊重市府，目前所有方案都在討論當中。

民政委員召集人、議員張茂楠指出，那權利金分潤如何計算，包括百貨商場、旅館等收入，分潤基礎是什麼？百分比或千分比？應該要有公式和期初報告，不能來照稿唸一唸，就只是說談權利金。他要求在議會審完預算前，要先給委員會報告，提出初步細算額度的計畫。

陳世浩表示，市府的意見，包括運動比賽場次不能過低，商場、旅館收入不能被低估，並請安侯作為專業顧問。建管處主秘洪德豪表示，目前遠雄申請第四次變更設計審查中，至於使用執照要遠雄完工後提出申請，另外，遠雄竣工期限到今年11月17日，有申請工程展延，預估明年2月提出使照申請、6月拿到使照。