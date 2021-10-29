避免虎豹潭意外再發生 新北針對需涉水區設警示牌

新北市雙溪虎豹潭意外造成6人死亡，搜救人員在10月20日找到最後一位失蹤者，結束搜救任務。市長侯友宜也責成市府各單位開會討論，副秘書長張其強表示，21日已邀集相關單位，針對新北市境內所有需涉水而過的區域全面檢視，各局處會立即對管轄區域設立警示牌，再次提醒民眾，隨時注意環境變化，提高危機意識。

張其強表示，虎豹潭搜救任務結束後隔天（21日），已邀集民政局及各區公所、水利局、觀旅局、農業局、消防局等局處，針對新北市境內所有需涉水而過的區域，進行全面檢視。除了當時因搜救任務需要，暫時性封閉梳子壩，目前都已解除封閉，另外在山野活動中，民眾在潛水區或是山溪中踏石過河的行為也不會受限制。

張其強說明，山區多變化，只有民眾提高警覺，對大自然保持敬畏，才能夠更親近山林，也能讓新北登山健行更安全，各局處會立即在各管轄的區域設立警示牌，提醒民眾務必注意周遭環境的變化，像是看到上游山區烏雲密布、溪水混濁變色、浮木樹枝漂流而下、水流速度加快，並有大量水流下（齊頭水）等異常現象出現時，千萬不要冒險涉水，應該斷然返回或立即撤離。

在昨日議會總質詢中，市議員李倩萍指出，市府相關單位應盤點高風險景點控管外，也要設立網站公告合法業者。議員陳世榮認為，新北市幅員廣大，管理不容易，針對水域部分，希望訂定自治條例，才具有強制性，以相關罰則限制活動。