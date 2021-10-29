北藝將完工 里長憂交通衝擊、商圈盼人流帶動經濟

台北市議會教育委員會今赴台北表演藝術中心視察興建進度與空間規劃。地方民代、里長都相當期待北藝完工能帶動士林地區發展，士林商圈更是滿心期盼帶來的人潮可替夜市大加分；但也有里長反映，北藝周遭人行道以洗石子做鋪面，結果有不少人滑倒，盼市府改為較安全的防滑鋪面，未來衍生的交通問題也要有配套措施因應。

教育委員會邀集相關局處官員與當地里長視察施工狀況，由北藝中心執行長王孟超逐層介紹表演空間與設施，其中外觀最吸睛的球體建築為「球劇場」，可容納800名觀眾與包廂、1500席的大劇院、500到800席的多形式藍盒子開放式劇場，其中大劇院可連通藍盒子成為2300席「超級大劇場」，是國內最大舞台。

北藝中心行銷部表示，明年3、4月起試營運，會進行人流、劇場測試，觀察3個劇院同時有觀眾的出入動線，以及技術設備是否符合團隊需求；5、6月做技術調整，7月正式開幕。至於台北燈節明年2月登場，屆時仍在驗收階段該如何因應？北藝中心說，燈節主要以戶外空間為主，若北市府有需求都會全力配合。

吳沛憶提到，北藝除了文化，也跟士林的商圈、觀光密不可分，場館跟社區必須充分對話，才能相輔相成；文化局在「北藝」跟「萬華」都規劃有「無圍牆博物館]」，協助統合在地活動，無圍牆博物館的功能與方向都必須持續強化，才能真正促進地方的發展與創生。

議員汪志冰說，士林商圈受到疫情衝擊，導致經濟不景氣，現在北藝可望成為新地標，士林商圈也希望有新氣象，疫情降低後就能有境外旅客，士林夜市也要有特色，不要再把自己的信用砸了，自我約束，如果只靠北藝來救也只是緣木求魚。

承德里里長陳洲平表示，北藝周邊的人行道選用洗石子做為鋪面，導致摩擦力不足，路人走在上面會滑倒，過去也曾有民眾摔倒的案例，現在北市新工處已經承諾會改變材質，改善路面太滑的問題。

福林里里長江美珠說，北藝完工後，加上故宮、士林官邸、科博館、兒童樂園和陽明山等景點，一定能為士林帶來無限商機；至於是否會造成交通打結？江美珠認為，只要市府做好配套措施，整合周邊可能會發生的問題好好處理，就不會有問題。

士林商圈自治會理事長蘇文山相當期待北藝開幕後能帶來人潮，他指出北藝的無圍牆公共空間很大，可以吸引周邊居民、外縣市或附近學校的學生前往參觀，加上交通便利，正對面就是劍潭捷運站和公車站，對士林商圈大大加分，北藝成為精神指標。