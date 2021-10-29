防疫旅館吃緊 柯文哲：同家人同機仍一人一間太奇怪

為因應農曆春節返鄉潮，防疫旅館量能吃緊，台北市長柯文哲上午參觀電器空調影音展時指出，通常全世界打滿兩劑疫苗，可能可以居家自主管理，這可能要看世界趨勢，他認為，一般來講同家人、同機仍要一人一間，這太奇怪，應該可以同一個房間，這部分觀傳局會和交通部討論。

觀傳局長劉奕霆建議，希望中央授權地方政府，因應市場狀況管制防疫旅館房價，以緩解全國防疫旅館量能吃緊及房價居高不下問題。台北市防疫旅館量能，截至10月29日，計有132間防疫旅館，提供9500個房間，數量居全國之冠，為穩定明年春節期間防疫旅館房價，目前持續向旅宿業者宣導，嚴禁惡意哄抬房價。

觀傳局也說，呼籲中央應盡速公告春節入境防疫政策，讓國人安心返家過年。隨著明年農曆春節返鄕人潮大增，防疫旅館量能逐步吃緊，為了維持北市防疫旅宿量能及穩定房價，要求北市防疫旅宿業者應於官方網站及本市防疫旅館查詢平台等通路清楚載明房價，並依館內各房型、提供之餐點及旅館軟硬體設備等訂定房價，嚴禁坐地起價。

觀傳局指出，若超過原核備的客房價格，將依發展觀光條例裁處，另若有聯合漲價或發生消費爭議，將會同消保官或公平會等至現場查核。

觀傳局指出，針對北市市民入住北市合法防疫旅館提供補助，最高補助金額7000元，另也呼籲中央應參考世界趨勢，調整春節防疫政策，例如打滿兩劑疫苗可考慮在家自主管理，以及一家人搭同班機回台居家檢疫可住同一房。