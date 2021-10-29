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綠營批新北行銷影片效果差 侯友宜駁:觸及數達數十萬

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
民進黨團拿出社群、通訊軟體圖卡，考驗新北市長侯友宜對新世代媒體到了解程度。記者張睿廷／攝影
民進黨團拿出社群、通訊軟體圖卡，考驗新北市長侯友宜對新世代媒體到了解程度。記者張睿廷／攝影

新北市議會總質詢第4日，民進黨團質疑新北市府花大錢拍市政行銷影片「新北市做大事」，YouTube點閱率卻僅有6千多，效果不佳。新北市長侯友宜表示，該支影片主攻Facebook，點閱率高達16萬，觸及率也有數十萬，且還在網路、電視媒體大量播送，不能單看YouTube點閱就評斷效果不彰。

新北市議員張維倩指出，「新北市做大事」拍攝規格相當高，但點擊數卻少得可憐，甚至不及網紅吃播影片，街訪大學生也說影片沒有記憶點，並無成功達到宣傳效果。

新北市議員李余典說，這支影片拍攝時花了95萬，結果年輕人看了都沒有感覺，不如將經費提供給學校做營養午餐，以比例換算可以提供學童吃到2萬5714頓。

新北市議員何淑峯則提到，新北市許多局處的臉書粉絲專頁都用特色名，像是新北市城鄉局的名稱叫做「新北陳香橘」，新北衛生局的叫做「新北衛什麼」，對民眾來說相當難搜尋。

侯友宜回應，「新北市做大事」這支影片是想強調新北市有決心、魄力做大事，市府團隊在影片中展現出高度凝聚力，裡面的歌曲還是小學生創作的，相當輕快又有記憶度。

侯友宜表示，這支影片其實有在Facebook大力推播，光點就有16萬，觸及數更高達數十萬，另外也都有上至各大媒體，觀看人數其實不只如此。市府拍攝的影片不可能讓所有人都滿意，雖然有些年輕人不喜歡，但身邊也有長輩覺得有趣，對大家的意見他都會虛心接受，未來會更加努力，行銷新北。

侯友宜指出，新北市府臉書粉絲專頁「我的新北市」的粉絲已超過95萬，他們未來也會在臉書宣傳上多加努力，預計將29個局處連結在一起，全力推廣，讓民眾更好搜尋，以了解新北市府對於市政的努力及成果。

侯友宜表示，「新北市做大事」影片主攻臉書行銷，點擊率高達16萬，觸及率高達數十萬。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，「新北市做大事」影片主攻臉書行銷，點擊率高達16萬，觸及率高達數十萬。記者張睿廷／攝影

侯友宜

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