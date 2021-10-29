影／北藝中心搶先看 曲面玻璃、球劇場、1500席大劇院

一到秋天，就有許多山友和網美、帥們往陽明山國家公園跑，除了登山賞秋景，絕大部分的人都是衝著芒花而來，因為每年十、十一月是大家最期待的「陽明山國家公園芒草季」，隨手一拍就是品質和畫面保證的時尚戶外美照，疫情後大家都悶壞了，先來為今年秋天的追芒草做功課吧！

2021-10-29 11:30