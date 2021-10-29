快訊

第13輪疫苗今公布混打又落空 符合資格者一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北藝中心搶先看 曲面玻璃、球劇場、1500席大劇院

攝影中心 / 記者蘇健忠／台北即時報導
臺北表演藝術中心是一座地下1層、地上12層高建築。記者蘇健忠／攝影
臺北表演藝術中心是一座地下1層、地上12層高建築。記者蘇健忠／攝影

北藝中心董事長劉若瑀、執行長王孟超上午親自為台北市議會教育委員會、士林區里長導覽北藝中心。臺北表演藝術中心地下1層、地上12層樓高，建築主體外牆的帷幕牆系統由1200片自西班牙進口，一片高5公尺寬1.2公尺的曲面玻璃所組成。內有800席的球形鏡框式及多形式中型劇場，一座1500席大劇院，還可將其中兩個劇場連通組合成可容納2550席、長65公尺、寬18公尺的「超級大劇場」。王執行長表示由於北藝中心是基隆河截彎取直的舊河道，向下開挖的建築經費太高，所以只有B1一層200格汽車停車位、353格機車停車位，預估2022年1月-6月試營運。2022年8月正式開幕。北藝中心設置參觀回路，獨立進出路線不影響演出、參觀後台、咖啡聽，士林區里民免費參觀。

臺北表演藝術中心地下1層、地上12層樓高，建築主體外牆的帷幕牆系統由1200片自西班牙進口，一片高5公尺寬1.2公尺的曲面玻璃所組成。記者蘇健忠／攝影
臺北表演藝術中心地下1層、地上12層樓高，建築主體外牆的帷幕牆系統由1200片自西班牙進口，一片高5公尺寬1.2公尺的曲面玻璃所組成。記者蘇健忠／攝影
臺北表演藝術中心建築主體外牆的帷幕牆系統由1200片自西班牙進口，一片高5公尺寬1.2公尺的曲面玻璃所組成。記者蘇健忠／攝影
臺北表演藝術中心建築主體外牆的帷幕牆系統由1200片自西班牙進口，一片高5公尺寬1.2公尺的曲面玻璃所組成。記者蘇健忠／攝影
臺北表演藝術中心是一座地下1層、地上12層高建築。預估2022年1月-6月試營運、2022年8月正式開幕。記者蘇健忠／攝影
臺北表演藝術中心是一座地下1層、地上12層高建築。預估2022年1月-6月試營運、2022年8月正式開幕。記者蘇健忠／攝影
北藝中心董事長劉若瑀（右）、北藝中心執行長王孟超（左）上午親自為台北市議會教育委員會與士林區里長導覽北藝中心。記者蘇健忠／攝影
北藝中心董事長劉若瑀（右）、北藝中心執行長王孟超（左）上午親自為台北市議會教育委員會與士林區里長導覽北藝中心。記者蘇健忠／攝影
台北市議員陳重文（左）與吳沛憶（右）上午帶領的台北市議會教育委員會、士林區里長視察北藝中心。記者蘇健忠／攝影
台北市議員陳重文（左）與吳沛憶（右）上午帶領的台北市議會教育委員會、士林區里長視察北藝中心。記者蘇健忠／攝影
台北市議會教育委員會與士林區里長視察北藝中心。在800席的球劇場合影。預估2022年1月-6月試營運，2022年8月正式開幕。記者蘇健忠／攝影
台北市議會教育委員會與士林區里長視察北藝中心。在800席的球劇場合影。預估2022年1月-6月試營運，2022年8月正式開幕。記者蘇健忠／攝影
臺北表演藝術中心800席的球形鏡框式及多形式中型劇場。記者蘇健忠／攝影
臺北表演藝術中心800席的球形鏡框式及多形式中型劇場。記者蘇健忠／攝影

劇場 建築

延伸閱讀

楊景翔演劇團新作 打造方舟三部曲小宇宙

追溯報紙鋅版廣告的沉積記憶（三）：紙上電影的方塊千秋

臺韓合創音樂劇22首原創音樂饗宴 廣藝劇場No.5《徽因》四人套票85折起

歡迎來到5G劇場！兩廳院「神不在的小鎮」30日邀你解謎

相關新聞

銀白芒花步道、夢幻湖！秋季限定「2021陽明山國家公園芒草季」懶人包

一到秋天，就有許多山友和網美、帥們往陽明山國家公園跑，除了登山賞秋景，絕大部分的人都是衝著芒花而來，因為每年十、十一月是大家最期待的「陽明山國家公園芒草季」，隨手一拍就是品質和畫面保證的時尚戶外美照，疫情後大家都悶壞了，先來為今年秋天的追芒草做功課吧！

入秋踏青健行好愜意！東北角「草嶺古道」賞銀白芒花、泡好湯

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋意漸濃，微涼的天氣是出門踏青最舒服的溫度。草嶺古道是北台灣最受歡迎的健行路線之一， 全長約8.5公里，起端分別位新北市貢寮區的遠望坑口與宜蘭縣頭城鎮的大里天公廟，全程步行約近

到福隆觀山觀海！一日單車行順遊皮克斯沙雕展　疫後舒放身心最佳首選

【旅奇傳媒/編輯部報導】東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處目前舉辦「2021東北角極東點慢旅自行車騎遊暨福隆生活節」，特別規劃一日單車行和福隆生活節系列二大項目，帶領遊客穿梭於台灣東北角山海之間，徜徉於

新莊不限時咖啡廳！「山林咖啡」隱身公寓的老宅咖啡　加份手作甜點更療癒

udn走跳美食／YOUZI 佑子 – 美食旅行 Travel, Food, Life 新莊這幾年開了不少別具特色的咖啡店，這日來到位於下新莊的山林咖啡Coffee Roaster，隱身在一整

遠眺金山八景！新北「獅頭山公園步道」森林步道好親民，還有水上燭臺雙嶼

獅頭山公園位於海拔約70公尺的金山岬上，早期是一處軍事海防管制區轉型為觀光勝地後依舊保留舊營房、碉堡、砲台及原始自然生態有著視野極佳且平易近人的森林步道 獅頭山公園步道-燭臺雙嶼 (照片)

躺床就能賞山城！九份民宿「九重町客棧」 看山景、海景放空好Chill

udn走跳旅遊／YOUZI 佑子 – 美食旅行 Travel, Food, Life 想感受不一樣的九份美景嗎？以往來九份多半都是簡單的一日遊，吃個芋圓草仔粿、到老街走走看看，幾乎每次都是同

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。