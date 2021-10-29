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影／北藝中心搶先看 曲面玻璃、球劇場、1500席大劇院
北藝中心董事長劉若瑀、執行長王孟超上午親自為台北市議會教育委員會、士林區里長導覽北藝中心。臺北表演藝術中心地下1層、地上12層樓高，建築主體外牆的帷幕牆系統由1200片自西班牙進口，一片高5公尺寬1.2公尺的曲面玻璃所組成。內有800席的球形鏡框式及多形式中型劇場，一座1500席大劇院，還可將其中兩個劇場連通組合成可容納2550席、長65公尺、寬18公尺的「超級大劇場」。王執行長表示由於北藝中心是基隆河截彎取直的舊河道，向下開挖的建築經費太高，所以只有B1一層200格汽車停車位、353格機車停車位，預估2022年1月-6月試營運。2022年8月正式開幕。北藝中心設置參觀回路，獨立進出路線不影響演出、參觀後台、咖啡聽，士林區里民免費參觀。
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