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新北金山中正路、中華路口易出車禍 增設紅綠燈保安全

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
新北金山中正路、中華路口易出車禍，增設紅綠燈保安全。圖／金山區公所提供
新北金山中正路、中華路口易出車禍，增設紅綠燈保安全。圖／金山區公所提供

新北市金山區中正路及中華路口，是東西及南北通行車潮的熱點，但時有交通意外發生，為提升交通安全環境，日前完成增設紅綠燈，昨天相關單位前往現場再會勘，發現已經安全許多，可提高民眾及行車安全性。

市議員周雅玲表示，該路段為十字路口且無交通號誌，雖有多項交通輔助號誌可供利用，但因路口較大車速過快，現有號誌效果有限，而車輛需左右轉時因兩側建築阻擋轉彎車視線，容易造成意外事故，為保障民眾通行來往安全，邀集各單位會勘後增設號誌改善路口交通。

金山區長廖武輝提醒，駕駛經路口要慢、看、停，行人要停、看、聽，交通安全的維護並非只有一方之責，而是在多數人的共同努力下方可達成，感謝周雅玲議員及各單位共同改善主要幹道的交通，讓居民、用路人行的安心，也配合剛完工的中山溫泉公園讓遊客玩得盡興，也期望能在這疫情稍緩、百業待興的時間，給金山帶來更多的活力。

金山區公所指出，改善道路交通安全、降低事故發生，公所人員如發現交通標誌、標線損壞模糊、設置錯漏、路樹枝葉遮蔽交通視線、交通號誌時制、時相規劃等，有影響用路人交通安全時，會立即通報相關單位辦理會勘研議改善。

新北金山中正路、中華路口易出車禍，增設紅綠燈保安全。圖／金山區公所提供
新北金山中正路、中華路口易出車禍，增設紅綠燈保安全。圖／金山區公所提供
新北金山中正路、中華路口易出車禍，增設紅綠燈保安全。圖／金山區公所提供
新北金山中正路、中華路口易出車禍，增設紅綠燈保安全。圖／金山區公所提供
新北金山中正路、中華路口易出車禍，增設紅綠燈保安全。圖／金山區公所提供
新北金山中正路、中華路口易出車禍，增設紅綠燈保安全。圖／金山區公所提供

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