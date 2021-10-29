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新北耶誕城續辦!侯友宜:創新思維打造濃厚異國風
新北市長侯友宜昨日宣布今年將續辦「新北歡樂耶誕城」，民眾關心活動細節。侯友宜今受訪時表示，日前疫情嚴重，市府對續辦與否相當猶豫，但疫情在9月底趨緩，所以10月份便決定續辦，今年將以更創新的思維來辦理，會有亞洲與全球元素，近期將陸續宣步活動內容。
侯友宜表示，前段時間疫情嚴峻，9月還碰上Delta病毒，市府當時非常猶豫，擔憂新北歡樂耶誕城恐無法繼續辦理，幸好9月底疫情趨緩，市府在10月決定啟動新北歡樂城辦理計畫。
侯友宜說，新北耶誕城今年會展現不一樣的創新思維，讓家長能感覺像帶著孩子到亞洲，甚至全球，請大家拭目以待。
侯友宜指出，歡迎民眾在12月至板橋參加新北歡樂耶誕城，市府將陸續向大家宣佈活動內容細節與特色，希望成功辦一場平安、溫馨、幸福的歡樂耶誕城。
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