快訊

長達九年檢查私處胸部的醫師竟是生父...她驚訝怒告

洛杉磯機場驚現槍手！數百名乘客「逃下飛機躲停機坪」

新北推農創體驗市集 精選4款手作活動名額有限

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
金山熊熊花圃捆苔熊DIY體驗。圖／新北市農業局提供
金山熊熊花圃捆苔熊DIY體驗。圖／新北市農業局提供

為推廣新北特色體驗遊程，新北市農業局11月7日在板橋大遠百辦理「Chill農遊」農創體驗市集，不用出遠門，在板橋就能秋遊北海岸及東北角，並提供百位免費手作體驗名額，大人小孩都能「Chill一下」。

農業局表示，農創體驗市集精選4款農業創生特色手作體驗，分別為熊熊花圃「親子互動小苔熊」、寧靜海香草園「防蚊手作紫草膏」、青山綠水合作社「童趣青草編蚱蜢」、坵隱農場「動手彩繪小陶盆」。當日除了可免費體驗特色手作外，也設有10攤展售攤位，民眾可至現場選購特色農特產或向團隊預約特色遊程。

「Chill農遊」農創體驗市集限量開放100個名額免費報名手作體驗，讓民眾不用親自到北海岸或東北角，在板橋就能體驗到富有「北海東北味」的手作體驗。熊熊花圃負責人曾聖雄表示，本次市集提供苔熊手作體驗，將虎尾蘭或圓葉椒草根部以水草包覆成圓形後，再以苔蘚披覆其外，造型可愛療癒，歡迎父母當天帶著小朋友來板橋，捆出帶有個人特色苔熊。

農業局長李玟表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦，農業創生就是與在地團隊合作發展事業及產業，協助團隊透過體驗經濟來整合加值，以既有地區產業帶動農村旅遊，活絡地方經濟，推動旅遊產業鏈形成，達到農業創生的目標。10月30日中午12時預先開放50位名額，於活動通Accupass網站(https://www.accupass.com/go/agrntpc20211107)預約體驗，11月7日於預約體驗時段前20分鐘至本次體驗市集現場報到。除事先預約報名外，當日早上11時亦開放現場報名體驗。

延伸閱讀

新北推技職學校在地國際化 培養具競爭力人才

新北／黑傑克原味碳烤牛排 大啖高級餐廳等級肉質美味

新北1463家藥局加入家暴通報網 盼藉藥師專業及時通報

廉政署12新生體驗新北警局情境靶場 與匪對戰大呼過癮

相關新聞

新北金山中正路、中華路口易出車禍 增設紅綠燈保安全

新北市金山區中正路及中華路口，是東西及南北通行車潮的熱點，但時有交通意外發生，為提升交通安全環境，日前完成增設紅綠燈，昨...

新北耶誕城續辦!侯友宜:創新思維打造濃厚異國風

新北市長侯友宜昨日宣布今年將續辦「新北歡樂耶誕城」，民眾關心活動細節。侯友宜今受訪時表示，日前疫情嚴重，市府對續辦與否相...

再談核四 侯友宜:燃料棒已送回也無法營運

台北市長柯文哲昨日說核四不是要重啟，應是重蓋。新北市長侯友宜說，核能發電廠最重要的就是「核安」，若無法做好，市民會忐忑不...

新北推技職學校在地國際化 培養具競爭力人才

新北市教育局一連射出技職教育三箭，包含高職雙語教學、雙聯學制、建立跨國技職教育單位的夥伴關係，努力推動技職學校在地國際化...

虎豹潭6死意外 新北清查134家業者

新北市雙溪虎豹潭日前發生6死意外，議員認為，相關單位應盤點高風險景點控管外，也要設立網站公告合法業者，並訂定自治條例管制...

31萬份加倍券嫌少 議員籲加碼

為振興經濟，新北市經發局推出31萬份新北加倍券，但有議員認為已經有83萬民眾登記等抽獎，數量太少、中獎率太低，民眾看得到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。