新北推農創體驗市集 精選4款手作活動名額有限

為推廣新北特色體驗遊程，新北市農業局11月7日在板橋大遠百辦理「Chill農遊」農創體驗市集，不用出遠門，在板橋就能秋遊北海岸及東北角，並提供百位免費手作體驗名額，大人小孩都能「Chill一下」。

農業局表示，農創體驗市集精選4款農業創生特色手作體驗，分別為熊熊花圃「親子互動小苔熊」、寧靜海香草園「防蚊手作紫草膏」、青山綠水合作社「童趣青草編蚱蜢」、坵隱農場「動手彩繪小陶盆」。當日除了可免費體驗特色手作外，也設有10攤展售攤位，民眾可至現場選購特色農特產或向團隊預約特色遊程。

「Chill農遊」農創體驗市集限量開放100個名額免費報名手作體驗，讓民眾不用親自到北海岸或東北角，在板橋就能體驗到富有「北海東北味」的手作體驗。熊熊花圃負責人曾聖雄表示，本次市集提供苔熊手作體驗，將虎尾蘭或圓葉椒草根部以水草包覆成圓形後，再以苔蘚披覆其外，造型可愛療癒，歡迎父母當天帶著小朋友來板橋，捆出帶有個人特色苔熊。

農業局長李玟表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦，農業創生就是與在地團隊合作發展事業及產業，協助團隊透過體驗經濟來整合加值，以既有地區產業帶動農村旅遊，活絡地方經濟，推動旅遊產業鏈形成，達到農業創生的目標。10月30日中午12時預先開放50位名額，於活動通Accupass網站(https://www.accupass.com/go/agrntpc20211107)預約體驗，11月7日於預約體驗時段前20分鐘至本次體驗市集現場報到。除事先預約報名外，當日早上11時亦開放現場報名體驗。