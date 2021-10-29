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再談核四 侯友宜:燃料棒已送回也無法營運

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，核四燃料棒已經送回去了，現階段就是無法營運。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，核四燃料棒已經送回去了，現階段就是無法營運。記者張睿廷／攝影

台北市長柯文哲昨日說核四不是要重啟，應是重蓋。新北市長侯友宜說，核能發電廠最重要的就是「核安」，若無法做好，市民會忐忑不安，而且「燃料棒」已經送回去了，現階段也無法營運；另外，中央要如何處理「核廢料」也是一大問題，像新北的核廢料已經擺40年了，這對新北市民非常不公平。

侯友宜表示，大家很關心核安問題，若沒有核安，就使用核電，新北市民會忐忑不安，全世界對此都相當憂慮。而且核四燃料棒已經送回去了，目前也無法營運，現階段就是這個樣子。

侯友宜說，對市民來說，大家也關心中央政府要如何處理核廢料，已經40年都沒有處理，對新北市居民相當不公平。

侯友宜提到，其實核四公投已經進行很久了，從前國民黨主席江啟臣到現任的國民黨主席朱立倫都推動。不管是誰發動公投，都要尊重民意，所以當民意做了一個決定以後，大家就好好去做。

侯友宜 核四

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