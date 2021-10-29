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議員指首長熱舞行銷景點成效差 新北市府允檢討

中央社 / 新北29日電

新北市今年升格10週年，市府2月釋出「新北市做大市」影片，由各局處首長熱舞行銷景點。但議員今天質疑，至今影片點擊率低落、主題不明、年輕人看不懂；市府回應會虛心檢討。

新北市長侯友宜今天赴新北市議會接受市政總質詢，民進黨籍市議員張維倩、李余典、彭成龍、何淑峯、陳永福聯合質詢時，質疑市府行銷成效差。

質詢開始前，議員們先拿出多個通訊軟體圖示，跟侯友宜大玩猜猜樂，其中還混入某知名洋芋片商標圖樣，魚目混珠考驗侯友宜眼力。

張維倩質詢指出，市府花新台幣95萬元，拍攝「新北市做大市」影片，還出動空拍機，規格相當高，但點擊率卻是少得可憐，實際街訪大學生，多數直言沒有印象、沒有吸引力，「舞蹈動作想到健康操」。

陳永福表示，就算在市長臉書的點擊率好一點，那也是因為市長的光環，在其他平台的點擊率都有資料可佐證，市府應該要檢討。

李余典說，宣傳是很廣泛的，找各局處首長熱舞，卻像是在做健康操；市府新聞局長張愛晶是媒體人出身，在新聞處理應做好方案、強化主題。

多名議員質疑，熱舞跟宣傳景點之間的關聯性為何？反而因此模糊焦點，沒有達到宣傳的目的，且跳得不好恐怕影響局處首長的專業形象。

侯友宜答詢時說，影片主要想呈現市府團隊的熱情和團結，不可能讓每個人都滿意，很多長者誇說影片拍得很好，仍有可以檢討空間，會虛心檢討。今年8月才走馬上任的張愛晶則說，過去種種來不及參與，未來一定會讓大家耳目一新。

侯友宜 空拍機

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