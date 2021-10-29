快訊

長達九年檢查私處胸部的醫師竟是生父...她驚訝怒告

洛杉磯機場驚現槍手！數百名乘客「逃下飛機躲停機坪」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北推技職學校在地國際化 培養具競爭力人才

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
新北市教育局長張明文(中)推動技職學校在地國際化，目的是養成具國際競爭力的人才，教育局每年並提供總額超過百萬獎學金鼓勵學生就讀。圖／新北教育局提供
新北市教育局長張明文(中)推動技職學校在地國際化，目的是養成具國際競爭力的人才，教育局每年並提供總額超過百萬獎學金鼓勵學生就讀。圖／新北教育局提供

新北市教育局一連射出技職教育三箭，包含高職雙語教學、雙聯學制、建立跨國技職教育單位的夥伴關係，努力推動技職學校在地國際化；教育局長張明文說，這是協助高職生適性發展的重要過程，未來養成的是具有國際競爭力的人才，也翻轉技職生只能當黑手的刻板觀念。

新北市長侯友宜日前也與美國矽谷的庫柏提諾市(Cupertino)市長 Darcy Paul，簽署「台美雙城倡議合作」意向書，雙方要在教育、經濟及文化交流合作，尤其新北在教育領域已啟動「新北市國際技職領袖人才」培育計畫，培養百名技職菁英是雙方合作的首部曲，期待與矽谷一起培育國際人才。

新北市教育局在七所高職推動技職雙語教學，陸續看見校園師生的正向改變，背後有項秘密武器，就是率先運用「專業英文詞彙線上評量系統(PVQC)」作為課程輔助教學資源，讓師生自主線上學習、評測，提升學生的職場專業英語核心詞彙能力，英語聽、說也能直覺反應，不僅溝通無礙，也有效縮短學用落差。

國際技職領袖人才計畫自一○九學年度啟動，從高職一年級生甄選錄取127人，今年9月起利用假日，展開為期一年半的英語能力和國際專業素養等培育課程，同時與國外姊妹校的學伴交流。最終將選拔30名技職菁英學生，預計112年公費赴美國矽谷參與產業實習、國際賽事及論壇等活動。

「有專業技術就贏人一半了，再擁有專業語言溝通能力，就是受歡迎的國際人才。」張明文表示，從雙語教學到雙聯學制，希望讓新北技職學校在地國際化，給新北學生多一種選擇，期待學校行政、教師、學生和家長能打開新視野，讓國際教育成為技職學校的新特色，培育出具有國際競合力的技職人才。

新北市長侯友宜(右)與美國矽谷科技重鎮庫柏提諾市(Cupertino)在美國在台協會(AIT)見證下，透過視訊簽署「台美雙城倡議合作」意向書。圖/新北教育局提供
新北市長侯友宜(右)與美國矽谷科技重鎮庫柏提諾市(Cupertino)在美國在台協會(AIT)見證下，透過視訊簽署「台美雙城倡議合作」意向書。圖/新北教育局提供

矽谷 教育局

延伸閱讀

校園周邊無監視器恐成治安死角 教育局：全面盤點

新北簽署合作意向書 將送技職生赴美交流實習

高中以下用餐不限隔板 新北：7日會議討論後公布

學校取消隔板限制 新北：與學校及家長討論後決定

相關新聞

新北金山中正路、中華路口易出車禍 增設紅綠燈保安全

新北市金山區中正路及中華路口，是東西及南北通行車潮的熱點，但時有交通意外發生，為提升交通安全環境，日前完成增設紅綠燈，昨...

新北耶誕城續辦!侯友宜:創新思維打造濃厚異國風

新北市長侯友宜昨日宣布今年將續辦「新北歡樂耶誕城」，民眾關心活動細節。侯友宜今受訪時表示，日前疫情嚴重，市府對續辦與否相...

再談核四 侯友宜:燃料棒已送回也無法營運

台北市長柯文哲昨日說核四不是要重啟，應是重蓋。新北市長侯友宜說，核能發電廠最重要的就是「核安」，若無法做好，市民會忐忑不...

新北推技職學校在地國際化 培養具競爭力人才

新北市教育局一連射出技職教育三箭，包含高職雙語教學、雙聯學制、建立跨國技職教育單位的夥伴關係，努力推動技職學校在地國際化...

虎豹潭6死意外 新北清查134家業者

新北市雙溪虎豹潭日前發生6死意外，議員認為，相關單位應盤點高風險景點控管外，也要設立網站公告合法業者，並訂定自治條例管制...

31萬份加倍券嫌少 議員籲加碼

為振興經濟，新北市經發局推出31萬份新北加倍券，但有議員認為已經有83萬民眾登記等抽獎，數量太少、中獎率太低，民眾看得到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。