新北推技職學校在地國際化 培養具競爭力人才

新北市教育局一連射出技職教育三箭，包含高職雙語教學、雙聯學制、建立跨國技職教育單位的夥伴關係，努力推動技職學校在地國際化；教育局長張明文說，這是協助高職生適性發展的重要過程，未來養成的是具有國際競爭力的人才，也翻轉技職生只能當黑手的刻板觀念。

新北市長侯友宜日前也與美國矽谷的庫柏提諾市(Cupertino)市長 Darcy Paul，簽署「台美雙城倡議合作」意向書，雙方要在教育、經濟及文化交流合作，尤其新北在教育領域已啟動「新北市國際技職領袖人才」培育計畫，培養百名技職菁英是雙方合作的首部曲，期待與矽谷一起培育國際人才。

新北市教育局在七所高職推動技職雙語教學，陸續看見校園師生的正向改變，背後有項秘密武器，就是率先運用「專業英文詞彙線上評量系統(PVQC)」作為課程輔助教學資源，讓師生自主線上學習、評測，提升學生的職場專業英語核心詞彙能力，英語聽、說也能直覺反應，不僅溝通無礙，也有效縮短學用落差。

國際技職領袖人才計畫自一○九學年度啟動，從高職一年級生甄選錄取127人，今年9月起利用假日，展開為期一年半的英語能力和國際專業素養等培育課程，同時與國外姊妹校的學伴交流。最終將選拔30名技職菁英學生，預計112年公費赴美國矽谷參與產業實習、國際賽事及論壇等活動。