獨／柯文哲稱物價漲「要卡掉幾個社宅」 都發局點名2工程

通膨造成營造物價上漲，北市重大工程也受影響，台北市長柯文哲表示，營造物價上漲有些工程可能要省去，社宅因此要卡掉幾個，但幾個重大工程一定會做。針對柯文哲提及要卡掉北市重大工程的說法，北市都發局表示，延平社宅除了物料上漲外，也因戶數僅有56戶，效益不高，需重新評估檢討；此外，據了解，北市動物之家新建工程也確定暫緩。

台北市議員李明賢、王鴻薇今在質詢時，提到北市物價攀升，目前有哪些工程受影響、如何因應？柯文哲說，音圖中心、北美二館和捷運環狀線一定要做，不過社宅會卡掉幾個。

據了解，副市長彭振聲日前召集各局處開會，盤點有哪些公共工程受到物價影響，需要重新評估檢討，其中延平社宅、東湖社宅都有被提出討論，動物之家永久建築物新建工程也確定暫緩。

與會的官員透露，會議中局處都很保守，有送預算的工程都有拿出來討論，但真正上台面的只有延平社宅和動物之家，其他的工程都希望能夠努力看看，因為既然預算都送議會審核，過程中停辦也很奇怪，雖然物價不斷上漲，但若只是維持高檔區或下跌，工程就有機會標出去。

都發局副局長羅世譽表示，「現在沒有要暫停哪個社宅」，只是重新評估社宅效益與成本，像景豐二區社宅已向議會追加預算。而東湖社宅則要辦完第三場說明會後，議會才同意讓市府爭取工程預算，都還在程序中。

至於延平社宅是否暫緩？羅世譽表示，該案只有規劃56戶，量體和基地都很小，目前正在評估興建後的效益、自償效果好不好，以及工料等物價上漲的問題，會考慮是否要緩一緩，「不是說現在急著要推，卡掉指的是緩一點」，若評估後仍要改變方向，就會配合政策停止或暫緩。