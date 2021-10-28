新北1463家藥局加入家暴通報網 盼藉藥師專業及時通報
新北繼基層醫療診所加入新北市家暴通報網絡之後，現再加入1463家社區藥局，盼能共同關懷家庭暴力防治。社會局指出，之前就有受暴婦女及小孩到藥局買外傷藥，藥師察覺有異並通報，才及時挽救她們的安全，如今正式建立通報網，盼能有效防止家庭暴力。
國內兒虐事件時有所聞，許多個案時常來不及第一時間通報，新北先前即與2000間基層醫療診所建立起家暴通報網絡，現在再加入市內1463家社區藥局，盼藉4600名執業藥師的專業及力量，共同關懷家庭暴力防治。
新北市社會局長張錦麗說明，市府這次與新北市藥師公會的合作，並訂立「新北市藥局兒虐通報簡易流程」，以及「疑似兒少虐待及疏忽簡易篩檢參考表」等，協助藥師在執業時，針對疑似受虐及疏忽照顧的兒少，可以初步篩選及通報，成為社區兒少安全的守門員。
新北市家防中心主任許芝綺提到，之前有位媽媽帶著兩個小孩到藥局要買特效藥並用於瘀青處，但藥師發覺兩個孩子超安靜、大熱天還穿著長袖，要求查看傷勢才能建議藥品，後來發現媽媽神情及回答都有異，便通報社工介入，才發現是媽媽的同居男友所為，及時挽救了媽媽及兩個孩子的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言