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新北1463家藥局加入家暴通報網 盼藉藥師專業及時通報

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
佈在新北市區的1463家藥局從今年10月起加入新北市家暴通報網絡，共同關懷家庭暴力防治。圖／新北市社會局提供
佈在新北市區的1463家藥局從今年10月起加入新北市家暴通報網絡，共同關懷家庭暴力防治。圖／新北市社會局提供

新北繼基層醫療診所加入新北市家暴通報網絡之後，現再加入1463家社區藥局，盼能共同關懷家庭暴力防治。社會局指出，之前就有受暴婦女及小孩到藥局買外傷藥，藥師察覺有異並通報，才及時挽救她們的安全，如今正式建立通報網，盼能有效防止家庭暴力。

國內兒虐事件時有所聞，許多個案時常來不及第一時間通報，新北先前即與2000間基層醫療診所建立起家暴通報網絡，現在再加入市內1463家社區藥局，盼藉4600名執業藥師的專業及力量，共同關懷家庭暴力防治。

新北市社會局長張錦麗說明，市府這次與新北市藥師公會的合作，並訂立「新北市藥局兒虐通報簡易流程」，以及「疑似兒少虐待及疏忽簡易篩檢參考表」等，協助藥師在執業時，針對疑似受虐及疏忽照顧的兒少，可以初步篩選及通報，成為社區兒少安全的守門員。

新北市家防中心主任許芝綺提到，之前有位媽媽帶著兩個小孩到藥局要買特效藥並用於瘀青處，但藥師發覺兩個孩子超安靜、大熱天還穿著長袖，要求查看傷勢才能建議藥品，後來發現媽媽神情及回答都有異，便通報社工介入，才發現是媽媽的同居男友所為，及時挽救了媽媽及兩個孩子的安全。

佈在新北市區的1463家藥局從今年10月起加入新北市家暴通報網絡，共同關懷家庭暴力防治。圖／新北市社會局提供
佈在新北市區的1463家藥局從今年10月起加入新北市家暴通報網絡，共同關懷家庭暴力防治。圖／新北市社會局提供

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