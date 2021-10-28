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新北市圖不讓萬聖節專美於前 推鶯歌在地妖怪派對活動

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
萬聖節不止有洋鬼，新北市立圖書館特別結合鶯歌在地文化，要在期間推鶯歌味的妖怪傳說活動。圖／新北市立圖書館提供
萬聖節不止有洋鬼，新北市立圖書館特別結合鶯歌在地文化，要在期間推鶯歌味的妖怪傳說活動。圖／新北市立圖書館提供

萬聖節不止有洋鬼，新北市立圖書館特別結合鶯歌在地文化，要在期間推鶯歌味的妖怪傳說活動，活動一連兩天不只能體驗萬聖節DIY裝扮教學及派對，還能聽到在地「鶯哥妖鳥」及許多「台灣限定」的妖怪故事，是大小朋友的周末好去處。

西洋萬聖節即將到來，新北鶯歌不讓洋鬼專美於前，市立圖書館鶯歌分館特別結合「在地知識專區」，推出充滿鶯歌味的「妖一ㄢˊ惑眾」活動，帶民眾用不同方式認識鶯歌妖怪傳說。

市圖指出，傳說「鶯歌石」是一隻會吐霧食人的妖鳥，是鄭成功苦戰六天六夜，斬妖除魔的第一個妖怪，因此在地的鶯歌分館也將於30日下午邀請到知名神怪故事作家瀟湘神，帶大家了解在地妖怪「鶯哥妖鳥」，以及尋找「台灣限定」的特有妖怪，探索新北地方傳說。

市圖說明，30日上午為「妖『顏』惑眾」萬聖節親子彩妝DIY，現場將有專業彩妝老師教家長萬聖節DIY裝扮教學，讓民眾免花大錢就能快速打點搞鬼裝扮；即日起至11月14日止，民眾上傳搞怪照片至市圖臉書粉專，按讚數前三名還可獲精美禮物。

至於31日「妖『言』惑眾」故事活動，則透過有趣的鶯歌傳說軼事，搭配畫下想像中的鬼怪，帶小朋友認識鶯歌在地故事；各種「妖一ㄢˊ惑眾」活動資訊及報名方式可至市圖網站查詢。另外，今日到月底也還有主題書展，讓民眾感受專屬台灣的獨特妖怪文化。

市圖補充，鶯歌分館「在地知識專區」除展示鶯歌在日據時期的一手史料，包括鶯歌最早的館藏《鶯歌庄文書》、《鶯歌庄圖書館要覽》、《鶯歌鄉土誌》等，同時還有深具歷史傳承的文生窯陶瓷等在地文史資料；另外還有珍藏老照片展，讓民眾穿梭時光，感受在地歷史面貌。

萬聖節 圖書館

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