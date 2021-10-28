汐止樟江大橋行人太危險 增路緣石區隔人車

汐止區康寧街通往樟樹地區的樟江大橋，不但車子不少，也有許多人會走樟江大橋接基隆河步道散步運動，只是橋不寬，行人經常與車爭道實在不安全，所以，新北市議員白珮茹也爭取設置路緣石分隔人車，保障通行安全，這幾天已經進場施工中。

民眾說，經常會走這裡到對岸的基隆河步道走走繞一圈回來，但是畫的人行道根本效果不大，有時候走在橋上會很緊張，因為車子很多，如果能夠有所區隔會減少車禍意外，會比較好。

新北市議員白珮茹表示，樟江大橋走的人越來越多，市民有在反應推娃娃車或是長輩在經過時，經常人車爭道，本來服務處建議相關單位能興建實體的人行道，但是礙於橋面的寬度，如果興建人行道會有重心偏移，影響橋樑結構。

白珮茹指出，初步研議的結果就是在樟江大橋單側施作路緣石能區隔出人走的空間跟車子走的空間，這幾天已經進場了，大概再過十天就會完工，希望進行分流後，行人通行會更安全。