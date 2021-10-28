汐止區萬中挑四 北區國稅局表揚績優營業人

績優營業人名單出爐，為了獎勵營業人誠實開立統一發票，財政部北區國稅局到汐止區績優營業人公司，送上獎牌及致贈紀念品，表達恭賀及感謝之意，值得一提的是，這次汐止區的營業人，有一萬五千多家，只選出四家績優營業人，相當不容易。

今(28)日下午，在財政部北區國稅局局長王綉忠的帶領下，一行人前往汐止區的績優營業人公司進行表揚，之前都是各區公開舉辦頒獎儀式，但是，今年遇到疫情，所以，改為到獲獎的各公司去拜訪，而汐止區今年共選出了四家績優營業人，位在東科的耕興股份有限公司就是其中之一。

財政部北區國稅局長王綉忠指出，110年度新北市25萬多間公司，選出57間，而汐止區獲財政部核定的績優營業人共有4家，該轄區營業人總家數15,025家，獲獎率僅萬分之2.7，這次能夠脫穎而出獲獎，相當不容易。

為了表達對所轄績優營業人的敬意與謝意，也特別致贈臺華窯與現代水墨藝術家劉國興合作之「臺灣藍鵲長尾陣」精美瓷瓶，以象徵績優營業人團隊合作、翹首翱翔創業精神，並特別題上「治生實國」4個字，讚譽績優營業人用心經營企業，厚實國家財政的貢獻，祝福績優營業人事業興盛、商機無限，開創新藍海。

耕興股份有限公司由黃文亮董事長代表受獎，表示對於獲財政部頒發「110年度開立統一發票績優營業人」獎項讓公司倍感光榮，也是對誠實開立統一發票，依法申報納稅增裕庫收之營業人，及對合法經營優質企業最大的嘉許與鼓勵。