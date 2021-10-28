手機應用不落人後 淡水公所資訊數位課滿場

在科技日新月異的時代，手機成為現代人隨身必備的電子用品，因此新北市議員鄭宇恩向市府提案，由市府及淡水區公所邀請到講師開辦開辦資訊數位課，教導民眾使用照片編輯、通訊軟體line，以及相關資訊安全的防護，參與市民非常多，等於是滿場。

無論通訊、網路社群、購物結帳甚至是防疫相關都必需依賴手機，根據科技部2019年調查台灣有88.2%的民眾平常會使用手機，每天平均使用手機時間達2小時58.5分鐘。

新北市議員鄭宇恩表示，藉由課程的開辦，讓淡水、八里及北海岸的市民可以免費的來參與課程，由講師帶大家學習如何使用手機上經常用到的應用軟體。而使用手機的族群，也會隨著年齡愈大而愈不熟悉，因此開辦這樣的課程也是希望運用手機讓生活加便利。

淡水區長巫宗仁表示，這次由市府及淡水區公所邀請到講師，來開辦這樣的課程，現場參與的市民非常多，等於是滿場，隨然每個人都有手機，不過可以用的順手或是將其功能應用在生活當中，對於年長者來說可是一大難題，課程中包括教導，照片編輯、通訊軟體line以及相關資訊安全的防護，希望藉由這次舉辦成效良好，未來也可以多開這樣的課程，讓更多市民受惠。