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等車不用再風吹日曬 金山醫院候車亭落成

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
台大醫院金山分院沒有候車亭，有時都必須忍受風吹、日曬，在市議員周雅玲爭取後，候車亭終於落成。 圖／紅樹林有線電視提供
台大醫院金山分院沒有候車亭，有時都必須忍受風吹、日曬，在市議員周雅玲爭取後，候車亭終於落成。 圖／紅樹林有線電視提供

台大醫院金山分院是金山在地居民，鄰近的石門與萬里區民眾也都會來這邊看診，不過沒有候車亭，有時都必須忍受風吹、日曬、雨淋，在市議員周雅玲爭取後，候車亭終於落成，讓北海岸的民眾到金山醫院站等車更舒適。

金山區長廖武輝指出，台大醫院金山分院是地方居民、長輩仰賴的醫療中心，不過地理位置上，公車站的附近就是大馬路與空曠的田區，民眾等車要遮陽、躲雨都有些困難，感謝市議員周雅玲看見民眾的需求，爭取增設兩座候車亭，還設有電子看板，讓民眾等車變得舒適又便捷。

可以見到陽金公路上，靠近玉爐路的路口，兩側都增設了公車候車亭，不只可以擋風遮雨，還有座椅可以稍做休息，此外數位電子看板也沒有放過，現在民眾等車可以直接留意看板候車時間，不必焦急望向馬路確認公車來了沒有。

新北市議員周雅玲說，台大醫院金山分院是整個北海岸萬里、金山、石門區民眾重要的醫療院所，而北海岸地區天氣型態，有時多雨有時豔陽高照，在路邊候車沒有遮擋相當辛苦，爭取金山醫院站的候車亭啟用，希望可以提供更舒適的候車空間與環境，而啟用後也親自到場視察、試用，發現還有需要改善之處，未來將會督促交通局盡快改善完成，要讓等候公車的民眾在候車時可以擁有更舒適、放鬆的候車感受。

金山 台大醫院 公車

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