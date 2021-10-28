議員轟縱容不法寵物店仍營業 新北動保處拿出稽查記錄駁斥

寵物買賣糾紛屢傳，新北市議員戴瑋姍今天在議會總質詢指出，板橋某家寵物店被撤照後，仍無照販賣犬隻，動保處接獲通報後卻未入內稽查，質疑是放水包庇、執法不力；農業局長李玟表示，稽查人員不到半小時就到場，還被業者恐嚇，目前已交由政風單位查察，新北市長侯友宜表示，業者經查若有屬實為累犯，就是從重處罰。

戴瑋姍今拿出相關影片，認為動保處沒有入內稽查，還到店家對面脫下稽查紅色背心，質疑是否打電話給業者通風報信，質疑動保處沒有處理，是在欺騙議員、民眾。戴瑋姍批評，這家寵物店是之前新莊「成功寵物坊」開枝散葉的店家，就算撤照還是能夠再改名換姓再開業。現在有10家業者在全台營業，不斷有受害者出現，市府應該要為受害者捍衛正義。

李玟回應，當下稽查人員是在和戴瑋姍服務處的人員聯繫，且不到半小時就趕到現場，但到了現場發現店家鐵門拉一半，沒有開門才會到對街埋伏，李玟也拿出稽查人員的通聯記錄佐證。

李玟說，稽查過程中同仁已經被恐嚇，有人身安全問題，如果戴的手上有資料，隨時都可拿來，因認為事實被扭曲，相關案件交由政風單位查察。但戴瑋姍不接受李玟說法，雙方你來我往，互不相讓。

針對戴瑋姍質疑不入內稽查，動保處長楊淑方表示，現場稽查人員從外觀上判定沒有營業，而且也到遠處埋伏，如果私自入內會有私闖民宅的風險，事後有請議員提出購買證明，但議員也沒有提供。稽查過程及時間點只有議員助理清楚，同仁前往稽查、回報狀況，卻遭第三人側拍、斷章取義。

由於現行法規，只要店家重新更換店家行號、負責人等，就能重新向主關機關申請許可證，因此已函請農委會修法，仿照工地管理人員計點制度，累積一定次數就永不聘用。

另外，戴瑋姍在議場針對此事，也要求市長侯友宜道歉，侯友宜回應，這家業者經查若有屬實為累犯，就是從重處罰，該怎麼做就怎麼做，就事論事釐清真相，目前已由政風處處理。