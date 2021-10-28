大新店有線捐生活物資 讓弱勢家庭揪撼心

因為新冠肺炎疫情的影響，許多弱勢家庭放無薪假、沒有收入，生活陷入困頓！而長期投入地方公益的大新店有線電視，今(28)日就捐贈了一批衛生紙、麥片、保久乳等生活上用品給新店家扶中心，希望能夠提供弱勢家庭生活上的協助。

大新店有線電視總經理王鍌生表示，疫情衝擊下，不少民生物資價格上漲，所以這次特別購買了衛生紙、麥片、保久乳等生活上用品，減輕弱勢家庭的壓力。

新店家扶中心組長朱涵表示，新店家扶目前總共輔導轄區約230戶弱勢家庭，其中不乏單親、隔代教養家庭，在疫情衝擊下，讓他們的生活雪上加霜。所以非常感謝大新店有線電視在此時伸出援手，尤其所捐贈的物資都相當實用，讓弱勢家庭獲得即時的幫助，內心更感到無限的溫暖。

大新店有線電視則期盼透過這次的愛心捐贈活動，能夠拋磚引玉，號召社會企業加入愛心行列，一起幫助弱勢度過疫情難關。