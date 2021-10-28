北市發包中心破例代辦採購疫苗挨轟 黃珊珊：因屬重大採購

台北市政府編列28億元預算擬自購COVID-19疫苗，並由工務局聯合採購發包中心代辦，議員簡舒培則質疑，發包中心「不代辦項目」中的第一項就是衛生局的藥品，批市長柯文哲是「詐騙集團」。副市長黃珊珊則回應，不代辦項目只是行政原則，而此案屬重大且巨額採購，為求審慎周延，仍會請發包中心辦理並公開招標。

議員簡舒培質詢指出，市府從8月9日之後就沒有開會討論相關問題，28億元的標案還請工務局發包中心辦理，且「台北市政府聯合採購發包中心代辦採購案件作業程序」規定不代辦藥品採購，北市府根本是詐騙集團。

為了說明自購疫苗狀況，黃珊珊下午臨時出席衛生局疫情記者會，她表示500萬元以上的採購案就會優先交給發包中心代辦，疫苗雖然屬於藥品，但28億元是一筆非常大的金額，也是重大採購案，與例行採購有差。

黃珊珊說，發包中心不代辦藥品採購是原則，只是市府內部的行政作業而已，程序上還是會符合《採購法》，為求謹慎周延，該案就是會交給工務局的聯合採購發包中心協助招標作業，可以公開評選、程序透明。

工務局聯合採購發包中心主任陳昭志指出，原則並不會代辦衛生局的藥品，因為例行性採購的藥品項目相當多，所以衛生局過往都是自辦，但目前府方規劃COVID-19疫苗要發包中心代辦，都會全力配合。