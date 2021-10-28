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北市電動機車停車位非全部免費 議員批：根本在耍人

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市3年前推動電動機車停車免費優惠措施，但議員楊靜宇(左)下午在議會質詢指出，電動車停車優惠，只限交通局停管處管所轄的路邊停車格及停車場，才能免費停車。圖／取自市議會直播畫面。
北市3年前推動電動機車停車免費優惠措施，但議員楊靜宇(左)下午在議會質詢指出，電動車停車優惠，只限交通局停管處管所轄的路邊停車格及停車場，才能免費停車。圖／取自市議會直播畫面。

北市3年前推動電動機車停車免費優惠措施，但議員楊靜宇下午在議會質詢指出，電動車停車優惠，只限交通局停管處管所轄的路邊停車格及停車場，才能免費停車，其他市府單位的停車場則照常收費，他批評這是「一市兩制」，免費優惠政策玩半套。北市交通局指出，政策上應要有一致性，因有些停車場仍有委外合約，重新招標時，會提供優惠。

楊靜宇指出，陳情民眾向他反映，市府推動電動機車免費停車優惠，同屬市府單位，想當然是一體適用，但哪想得到一邊可享免費停車優惠，一邊卻收費，根本是在耍人，停錯邊只能自認倒楣付費。

另外，部分可免費停車的停車場，又因未設置車牌辨識系統，等出場時，還得持行照找到管理室後，才能申請撤銷停車費單據，根本是找人麻煩，不知情或趕著離場的電動機車車主，被迫放棄免費停車優惠。對此，交通局說，年底前就會完成車牌辨識系統，這種情況就可以避免再發生。

北市停管處科長羅至浩表示，為推動綠運具政策，目前路邊停車格及該處所轄的路外停車場均已提供電動機車停車免費優惠，但其他機關停車場非為停管處轄管，且各單位停車場在委外經營時，已訂定費率，目前均以現行費率收費，等契約屆期時會重新招標，再將電動機車免費優惠納入契約。

楊靜宇說，根據統計，截至今年4月台北市機車數共94.5萬輛，其中電動機車數為5.1萬輛，約占5.4%。但市府除停管處的停車場，其他11個局處共47處自營委外的1萬5394個停車格位，包括天文館、兒童新樂園、小巨蛋、田徑場等，都對電動機車進行收費。

另依據設置車牌辨識系統，含捷運公司、文化局、市場處、社會局、教育局與衛生局統計得知，這些單位今年9月份共有3155輛次電動機車付費停車，以每輛每次20元計算，推估一年12個月約有37860輛次電動機車「被收費」，約75萬7200元。

電動機車 停車場 北市

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