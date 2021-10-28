北市防疫滿意度墊底挨批未疫調 黃珊珊：都有精準疫調

台北市議員簡舒培今質詢時指出，台北市的防疫滿意度在六都敬陪末座，就是因為一直有殘陽、舊案的確診者，也是市府未做足精準疫調所致，讓台北市確診人數逾5000人。對此，副市長黃珊珊舉行記者會澄清，她表示所有疫調資料都會上傳到中央法定傳染病系統，不可能不做疫調，且就是因有擴大匡列，才能在8000人中找到132名確診者。

黃珊珊表示，醫療機構通報COVID-19採檢陽性個案後，即立刻啟動疫情調查，防疫人員會逐案調查確診者健康狀況、檢驗報告、密切接觸者與足跡等資料，並匡列接觸者，進行接觸者隔離、採檢與健康追蹤關懷及環境清消等防疫措施。

黃珊珊說，疫調目的為釐清感染源與阻斷傳播鏈，為疫情防治的重要工作，且疫調資料都會逐案上傳中央法定傳染病系統，中央也會逐案檢視，不可能發生不疫調情形。

為即時發現社區潛在個案，黃珊珊指出，北市府自今年6月16日起進行精準疫調，以確診者為中心，採同心圓模式執行疫情調查，除匡列密切接觸者，也針對有接觸但不超過15分鐘、足跡重疊、有感染風險之其他接觸者擴大匡列及安排採檢。

黃珊珊舉例，像是接觸者的同住家人、同場域之同事或同校師生等都可能被匡列，並追蹤採檢結果及健康狀況，更積極降低潛在社區傳播鏈，達冷區殲滅、熱區圍堵降溫的疾病防治措施，總共匡列了8000多人。