快訊

史普尼克衝擊？美軍總長證實的「中國極音速飛彈危機」

議員千金遭控販毒還秀名片 本人出面還原過程

北市防疫滿意度墊底挨批未疫調 黃珊珊：都有精準疫調

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市防疫滿意度墊底，遭議員質疑未做足疫調，台北市副市長黃珊珊表示，所有疫調資料都會上傳到中央法定傳染病系統，不可能不做疫調。圖／北市衛生局提供
北市防疫滿意度墊底，遭議員質疑未做足疫調，台北市副市長黃珊珊表示，所有疫調資料都會上傳到中央法定傳染病系統，不可能不做疫調。圖／北市衛生局提供

北市議員簡舒培今質詢時指出，台北市的防疫滿意度在六都敬陪末座，就是因為一直有殘陽、舊案的確診者，也是市府未做足精準疫調所致，讓台北市確診人數逾5000人。對此，副市長黃珊珊舉行記者會澄清，她表示所有疫調資料都會上傳到中央法定傳染病系統，不可能不做疫調，且就是因有擴大匡列，才能在8000人中找到132名確診者。

黃珊珊表示，醫療機構通報COVID-19採檢陽性個案後，即立刻啟動疫情調查，防疫人員會逐案調查確診者健康狀況、檢驗報告、密切接觸者與足跡等資料，並匡列接觸者，進行接觸者隔離、採檢與健康追蹤關懷及環境清消等防疫措施。

黃珊珊說，疫調目的為釐清感染源與阻斷傳播鏈，為疫情防治的重要工作，且疫調資料都會逐案上傳中央法定傳染病系統，中央也會逐案檢視，不可能發生不疫調情形。

為即時發現社區潛在個案，黃珊珊指出，北市府自今年6月16日起進行精準疫調，以確診者為中心，採同心圓模式執行疫情調查，除匡列密切接觸者，也針對有接觸但不超過15分鐘、足跡重疊、有感染風險之其他接觸者擴大匡列及安排採檢。

黃珊珊舉例，像是接觸者的同住家人、同場域之同事或同校師生等都可能被匡列，並追蹤採檢結果及健康狀況，更積極降低潛在社區傳播鏈，達冷區殲滅、熱區圍堵降溫的疾病防治措施，總共匡列了8000多人。

黃珊珊 北市 疫情

延伸閱讀

中央擬開放八大陪侍服務 黃珊珊：須嚴格實聯制

柯文哲拜訪議員都躲起來？ 邱威傑:公開說謊

答稱議員避討論熊好券墊付案 柯文哲認錯

台北市疫苗採購程序非「緊急採購」 梁文傑批呼攏

相關新聞

對中華民國忠誠度被質疑 侯友宜：人生最大侮辱

新北市民進黨團昨天在議會總質詢中，要求新北市長侯友宜表白說出「中國就是敵國」，但侯友宜以自己歷經數十場槍戰捍衛人民回答，...

開放八大？柯文哲：打疫苗、做PCR確保安全就可營業

台北市長柯文哲上午赴議會針對防疫與紓困及產業振興政策進行專案報告，市議員張斯綱質詢時問柯文哲，是否評估開放八大行業？柯說...

北市防疫滿意度墊底挨批未疫調 黃珊珊：都有精準疫調

台北市議員簡舒培今質詢時指出，台北市的防疫滿意度在六都敬陪末座，就是因為一直有殘陽、舊案的確診者，也是市府未做足精準疫調...

三接轉移到台北港？侯友宜：中央無此規劃

桃園藻礁是否要建第三天然氣接收站，將於公投決定。新北市議員李倩萍表示，如果公投後，三接要搬遷到八里台北港，市府的態度為何...

影／柯文哲：林後人說若林獻堂還在 會對台灣政治感概

台北市長柯文哲今天下午參訪台中市中央書局，他在致詞時表示，他跟林獻堂曾孫林承俊視訊時提到，如果林獻堂還在，會對現今台灣社...

新北最終5案前瞻停車場 設計標先行解決難發包問題

新北原規劃5座前瞻停車場，但受國際原物料大漲及疫情管制等影響，統包工程發包困難重重，新北交通局後改為設計標先行，結果5案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。