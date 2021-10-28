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三接轉移到台北港？侯友宜：中央無此規劃

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜回應，目前中央無相關規劃，三接要擺在哪都會尊重專家意見。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜回應，目前中央無相關規劃，三接要擺在哪都會尊重專家意見。記者江婉儀／攝影

桃園藻礁是否要建第三天然氣接收站，將於公投決定。新北市議員李倩萍表示，如果公投後，三接要搬遷到八里台北港，市府的態度為何?新北市長侯友宜回應，目前中央無相關規劃，三接要擺在哪都會尊重專家意見，侯友宜也說，新北發電高於用電量，其實可以輸電給其他城市。

李倩萍指出，今年底將會舉辦公投，公投結束若確定不要在桃園觀塘工業區建設三接，環團有提出台北港作為另一處設置地點，她問侯友宜的態度如何，是否會支持藻礁公投。

侯友宜回應，永續發展城市綠能產業是國際化趨勢，用電和經濟息息相關，但環境保護也非常重要，兩者取得平衡點、齊頭式並進，既然選擇公投，就一定要尊重民意，對於台北港這個選項，目前政府沒有這方向規劃。

侯友宜說，未來接收站要規劃設置在哪，也會尊重專家評估，也相信人民有智慧在環境、經濟發展上做選擇，中央負責、地方接受責任的義務一起共同面對。侯友宜指出，新北市發電量為320億度，超過使用量209億度，目前還能輸電給其他城市，因此每個城市都該負擔責任，需要好好評估面對。

侯友宜 公投

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