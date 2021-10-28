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新北攜手北一女「菸沒綠洲」 號召全民參與抽iPhone

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導

為喚醒大眾對菸蒂危害環境的意識，新北環保局攜手北一女組織「菸沒綠洲」舉辦Where Is It Challenge淨街快閃活動，民眾只要拍攝生活中發現的菸蒂，上傳instagram並標記指定名稱後，就有機會獲得iPhone 13 Pro、Garmin Venu2/2S、 AirPods Pro等多項好禮，並擇地辦理實體菸蒂淨街快閃。

民眾常注意二手菸對人體造成的影響，不過其實隨處亂丟的菸蒂也會對地球的健康造成危害，環保局攜手台北市立第一女子高級中學學生組成的環保組織「菸沒綠洲」舉辦「Where Is It Challenge」淨街快閃活動，透過線上社群串聯及線下實體展覽活動，盼引發關注菸蒂議題及思考如何改變。

環保局說，這次與北一女「菸沒綠洲」進行淨街快閃活動，也歡迎民眾追蹤「新北i環保」及「菸沒綠洲」instagram粉專，並能將新北市內的菸蒂拍攝上傳instagram限時動態，並打卡標明地點且標註「#WhereIsItChallenge」、「@ntpc_i_ep」、「@girlsintheoasis」及兩名好友，截圖私訊「菸沒綠洲」instagram粉專後，即可獲得抽獎資格。

獎品包含iPhone 13 Pro、Garmin Venu2/2S、 AirPods Pro等多項好禮，另外「菸沒綠洲」也將從上傳照片中挑選地點舉辦淨街快閃活動，並邀民眾前往響應，如前來為高中生，除可獲服務學習時數外，還可領取神秘小禮物。

環保局秘書徐維遠強調，希望藉實際參與淨街方式，青年學子跳脫框架，身體力行，並激發對環境現況的省思，也讓民眾關注生活周遭出現菸蒂汙染問題，提升大眾的環保意識進而減少環境中隨意棄置的菸蒂數量。

環保局表示，活動自即日起至11月26日止，歡迎民眾共襄盛舉，細節詳情可至instagram平台搜尋「新北i環保」粉絲專頁（https://reurl.cc/82bn8o）查詢，活動獲獎名單將於12月10日前在「新北i環保」instagram平台公布。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

快閃 北一女

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