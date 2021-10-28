電動機車免費停車制度不一 北市：跨局處溝通

台北市議員楊靜宇指出，北市府推電動機車免停車費多年，僅交通局管轄停車場免費，其餘各機關自營、委外停車場卻收費，根本2種制度。交通局今天說，會與其他機關協調、溝通。

台北市議會下午召開交通部門定期大會，交通局長陳學台等官員列席。無黨籍議員楊靜宇質詢，北市府為推廣綠能，祭出電動機車免停車費優惠，接獲民眾陳情，僅交通局轄管路邊停車格及停車場才能免費停車。

楊靜宇說，民眾以為北市府推電動機車免停車費是全市府機關停車場都適用，但停車時才發現要付費，且因市府所屬機關未設車牌辨識系統，離場時還要至管理室撤銷停車費收據。

楊靜宇指出，調資料發現，扣除北市停管處管轄停車場，有11個市府局處，共47個所屬機關的自營、委外停車格，約1萬5000格有針對電動機車停車收費，包含教育局、捷運公司等單位所管轄停車場，要求市府成立跨局處小組檢討。

陳學台答詢，政策應有一致性，會盡快與其他市府機關協調、溝通。

北市停車管理工程處營運科長羅至浩事後接受媒體聯訪表示，為推動綠運具政策，路邊停車格及停管處所管轄路旁停車場，已提供電動機車停車免費優惠。

他說，因其他市府機關停車場非停管處轄管，目前依各單位與受託經營廠商簽合約收費，後續將由府級統籌協調各局處提供電動機車停車優惠。

北市府為減低空污，自民國107年5月起提供電動機車停車免費優惠至今，停管處統計，至今年9月底止，北市電動機車登記數共5萬6000輛。