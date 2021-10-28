新北最終5案前瞻停車場 設計標先行解決難發包問題

新北原規劃5座前瞻停車場，但受國際原物料大漲及疫情管制等影響，統包工程發包困難重重，新北交通局後改為設計標先行，結果5案都有設計建築師踴躍參與投標，預計11月底前完成評選及決標作業，後續也會在針對個案做檢討，以利後續工程標順利完成發包。

新北市有5座前瞻停車場，原規劃設計到施工都由同一家廠商完成，以確保施工風格一致，但因施工6個月到8個月時間，期間可能因國際原物料大漲及疫情管制等影響，導致廠商鉅額損失，進一步影響廠商投標意願，已經多次流標。

交通局長鍾鳴時說明，板橋溪北公園、板橋忠孝公園、三重興華公園、板橋信義國小、三重信義公園等5案前瞻停車場興建計畫，原本工程款為15.2億元，中央補助7.2億元，市府已檢討增加自籌2.3億預算，將預算提高至17億元，且延長工期。

停車管理科科長蔡柏坤補充，5案停車場是在108年爭取到中央前瞻1.0預算，中央將撥付定額預算，但剩餘差額及期間成本波動則要新北自行設法解決，也會持續針對檢討相關細節。

蔡柏坤表示，像這次就透過工程發包策略調整，5案前瞻停車場「設計標」於26日第1次開標，5案均有設計建築師踴躍參與投標，預計11月底前就能完成評選及決標作業，後續設計階段將會針對個案檢討並最佳化工法及工期，盼有利於後續工程標順利完成發包。