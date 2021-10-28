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對中華民國忠誠度被質疑 侯友宜：人生最大侮辱

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今表示，「這是他人生最大的侮辱，是最不能接受的一件事情」，也不需要用這樣的方式，去質疑一個工作40年的老警察對國家的忠誠。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今表示，「這是他人生最大的侮辱，是最不能接受的一件事情」，也不需要用這樣的方式，去質疑一個工作40年的老警察對國家的忠誠。記者江婉儀／攝影

新北市民進黨團昨天在議會總質詢中，要求新北市長侯友宜表白說出「中國就是敵國」，但侯友宜以自己歷經數十場槍戰捍衛人民回答，民進黨團不滿，雙方你來我往，互不相讓。侯友宜今表示，「這是他人生最大的侮辱，是最不能接受的一件事情」，也不需要用這樣的方式，去質疑一個工作40年的老警察對國家的忠誠。

在昨天總質詢中，民進黨團要侯友宜提出對中共軍機繞台看法，並要求侯說出「中國就是敵國」，侯友宜回應自己會誓死捍衛中華民國，綠營不滿這樣的回覆，雙方不斷跳針。侯友宜到後面甚至問議員，自己一生都在守護中華民國，歷經數十場生死槍戰捍衛人民，「你願意跟我這樣做嗎？你做過嗎？你做過嗎？」場面相當火爆。

侯友宜今天受訪表示，他這一生工作了40年，用自己的生命和熱血，以行動來捍衛中華民國，保護台灣人民的安全，用質疑對中華民國的忠誠，「這是他人生最大的侮辱，是最不能接受的一件事情」，所以昨天語氣比較嚴肅、比較重。

侯友宜說，團結愛護國家就是本來都應該要做的事情，不需要用這樣的方式，不斷去質疑工作40年的一個老警察，在捍衛國家的忠誠度，大家團結在一起才能夠保家衛國。

侯友宜

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