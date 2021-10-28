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台海安全不能靠「藍波」 蔡政府大內宣後別忘加強國軍訓練

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開放八大？柯文哲：打疫苗、做PCR確保安全就可營業

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午赴議會針對防疫與紓困及產業振興政策進行專案報告。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午赴議會針對防疫與紓困及產業振興政策進行專案報告。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲上午赴議會針對防疫與紓困及產業振興政策進行專案報告，市議員張斯綱質詢時問柯文哲，是否評估開放八大行業？柯說，他提出打2劑疫苗、或3天做1次PCR核酸篩檢，確保安全就可以營業，但他拜訪衛福部長陳時中討論，陳時中只說「觀念很好，但要想一想」。

張斯綱還爆料，很多業者生計受影響，化整為零，變成私人招待所，這段時間，台北市多了上百個招待所，這些地方的公安和檢測都不到位，在暗處工作，不如有制度，北市應強力向中央反映此事。張斯綱還問柯文哲，目前疫情狀況可能評估開放嗎？

柯文哲說，日前拜訪陳時中，他主張北市有台北通，可以對接中央健保署資料，打過2劑疫苗為綠色、打過疫苗為黃色、沒有打為紅色，要求八大行業工作人員，一定要有，打過2劑疫苗，不然就每3天做1次PCR核酸篩檢，確保是安全的，就可以開始營業。

至於陳時中是否接受此提議？柯文哲說，陳時中說「觀念很好，但要想一想」；他也不知道陳要想多久。

柯文哲 八大行業

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