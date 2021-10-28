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金山區長、議員扮魷魚遊戲 義賣口罩捐4國小營養午餐

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金山區長、議員扮魷魚遊戲，義賣口罩捐4國小營養午餐。圖／金山區公所提供
金山區長、議員扮魷魚遊戲，義賣口罩捐4國小營養午餐。圖／金山區公所提供

新北市金山區長廖武輝及議員廖先翔及區公所員工，今天打扮成目前很夯魷魚遊戲角色，義賣「我金山我驕傲」特製口罩，廖先翔捐贈2000個口罩，今天全數售罄，義賣所得2萬元捐贈金山區金山、金美、中角及三和國小，補助學生營養午餐經費，小朋友都玩得很開心。

金山區長廖武輝說，「我金山我驕傲」是今年金山區公所活動的主軸口號，希望大家以金山為榮，一同為金山努力。感謝廖先翔議員慷慨捐贈口罩，這次口罩義賣活動結合萬聖節節慶，讓金山區公所、廖議員與金山國小附設幼稚園小朋友同樂。

廖武輝表示，今天歡慶萬聖節之餘，也透過義賣口罩活動做愛心，將義賣所得2萬元嘉惠區內國小學童，不僅展現金山區內的在地認同凝聚力，也給予區內小學學童照顧，創造民眾與學校雙贏的社會能量。

廖先翔說，上一批口罩利用線上登記讓民眾領取，活動反映熱烈，有許多沒參與到的民眾表示很想獲得「我金山我驕傲」特製口罩，這批口罩透過捐贈口罩義賣方式與區公所合作，讓上次沒參與到的民眾也可以獲得口罩，很高興這次捐贈的2000個口罩全數售罄，感謝民眾熱情響應。

金山區長、議員扮魷魚遊戲，義賣口罩捐4國小營養午餐。圖／金山區公所提供
金山區長、議員扮魷魚遊戲，義賣口罩捐4國小營養午餐。圖／金山區公所提供
金山區長、議員扮魷魚遊戲，義賣口罩捐4國小營養午餐。圖／金山區公所提供
金山區長、議員扮魷魚遊戲，義賣口罩捐4國小營養午餐。圖／金山區公所提供
金山區長、議員扮魷魚遊戲，義賣口罩捐4國小營養午餐。圖／金山區公所提供
金山區長、議員扮魷魚遊戲，義賣口罩捐4國小營養午餐。圖／金山區公所提供

金山 口罩 義賣

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