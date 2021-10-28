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柯文哲拜訪議員都躲起來？ 邱威傑:公開說謊

攝影中心 / 記者林俊良/即時報導
台北市政府熊好券加碼振興墊付案再度暫擱。台北市長柯文哲今天赴市議會答詢，多次提及昨日要拜訪部分議員，但議員避而不見，讓他找不到人。令議員邱威傑拍桌批評，市府根本沒有正式聯通記錄通知，竟然公開說這種謊話。記者林俊良／攝影
台北市政府熊好券加碼振興墊付案再度暫擱。台北市長柯文哲今天赴市議會答詢，多次提及昨日要拜訪部分議員，但議員避而不見，讓他找不到人。令議員邱威傑拍桌批評，市府根本沒有正式聯通記錄通知，竟然公開說這種謊話。記者林俊良／攝影

台北市政府熊好券加碼振興墊付案昨日交至議會審議，由於議員意見不一，市集券和饗購券的墊付案再度暫擱。台北市長柯文哲今天赴市議會答詢，多次提及昨日要拜訪部分議員，但議員避而不見，讓他找不到人。令議員邱威傑拍桌批評，市府根本沒有正式通知，竟然公開說這種謊話；議員苗博雅也問柯指稱議員都躲起來，「是什麼意思？」柯文哲道歉並允諾將赴黨團再次報告。

邱威傑表示，柯文哲說有跟議員有約時間見面，但議員避而不見？但是有任何一個人有發過公文，或有LINE的私人記錄通知議員嗎？台北市副市長黃珊珊則回應，曾跟苗博雅提及此事。

邱威傑批評，柯文哲沒有跟議員約好，就帶著大批人馬、媒體，來突襲他的辦公室，企圖製造議員怠忽職守，不願跟市長見面的假象。

邱威傑拍桌怒斥，當時他的助理在吃便當，還要突然站起來跟市長陪笑，但是都無所謂，重點是柯文哲今天竟然公開說這種謊話。柯文哲說，「好，這個我們錯了。」

苗博雅趁質詢時也表示，她與黃珊珊巧遇是周二晚上一場餐會，但餐會未邀請所有議員，所以只是「偶然」巧遇黃珊珊，但她還是協助通知其它議員，「聽說市長要來拜訪」。

苗博雅說，當時她也告訴黃珊珊，隔天有既定行程，質疑黃珊珊有沒有轉告市長，到了隔天早上竟還有公務員來跟她說「市長等下要來拜訪」。她也批評柯文哲在答詢時多次提及議員都躲起來，「是什麼意思？」柯文哲表示，好啦，可以排時間，向黨團報告一次。

台北市政府熊好券加碼振興墊付案昨日交至議會審議，由於議員意見不一，市集券和饗購券的墊付案再度暫擱。台北市長柯文哲今天赴市議會答詢，多次提及昨日要拜訪部分議員，但議員避而不見，讓他找不到人。在議員邱威傑、苗博雅怒指柯市府說謊後，柯文哲道歉並允諾將赴黨團再次報告。記者林俊良／攝影
台北市政府熊好券加碼振興墊付案昨日交至議會審議，由於議員意見不一，市集券和饗購券的墊付案再度暫擱。台北市長柯文哲今天赴市議會答詢，多次提及昨日要拜訪部分議員，但議員避而不見，讓他找不到人。在議員邱威傑、苗博雅怒指柯市府說謊後，柯文哲道歉並允諾將赴黨團再次報告。記者林俊良／攝影
台北市政府熊好券加碼振興墊付案再度暫擱。台北市長柯文哲今天赴市議會答詢，多次提及昨日要拜訪部分議員，但議員避而不見。令議員邱威傑拍桌批評，市府根本沒有正式聯通記錄通知，竟然公開說這種謊話。記者林俊良／攝影
台北市政府熊好券加碼振興墊付案再度暫擱。台北市長柯文哲今天赴市議會答詢，多次提及昨日要拜訪部分議員，但議員避而不見。令議員邱威傑拍桌批評，市府根本沒有正式聯通記錄通知，竟然公開說這種謊話。記者林俊良／攝影
台北市政府熊好券加碼振興墊付案昨日交至議會審議，由於議員意見不一，市集券和饗購券的墊付案再度暫擱。台北市長柯文哲今天赴市議會答詢，多次提及昨日要拜訪部分議員，但議員避而不見，讓他找不到人。在議員邱威傑、苗博雅怒指柯市府說謊後，柯文哲道歉並允諾將赴黨團再次報告。記者林俊良／攝影
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台北市政府熊好券加碼振興墊付案昨日交至議會審議，由於議員意見不一，市集券和饗購券的墊付案再度暫擱。台北市長柯文哲今天赴市議會答詢，多次提及昨日要拜訪部分議員，但議員避而不見，讓他找不到人。議員苗博雅也問柯指稱議員都躲起來，「是什麼意思？」柯文哲道歉並允諾將赴黨團再次報告。記者林俊良／攝影

柯文哲 黃珊珊 邱威傑

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