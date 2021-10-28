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新北振興方案再加碼20萬份數位回饋 總數量達40萬份

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市經發局表示，「數位加碼」再加20萬筆，總份數高達40萬筆。圖／新北市經發局提供
新北市經發局表示，「數位加碼」再加20萬筆，總份數高達40萬筆。圖／新北市經發局提供

新北市「數位加碼」振興方案自10月15日開跑，消費筆數即將破20萬筆，新北市經濟發展局表示，「數位加碼」再加20萬筆，總份數高達40萬筆，民眾可使用街口支付在新北市的指定店家消費，共同享好康拿回饋。

新北市推出多重振興方案，為鼓勵民眾及店家使用電子支付，新北市首次與街口合作，推出「數位加碼」活動，只要於新北市指定店家使用街口支付消費，不需要綁定中央數位5倍券，可享單筆10%現金回饋，單筆回饋上限50元（活動期間內每人限回饋10筆）。

經發局補充，新北加倍券以50元、100元的小面額發行，適用範圍以公有市場、四大超商、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業及一般商業等超過1萬6000家業者。新北加倍券共有500換1000、1000換2000與5000換1萬等3種方案，總份數達31萬份。同一支手機號碼可同時綁定5組身分證字號，每組身分證字號僅可擇一方案進行抽獎，加倍券累積登錄人數已超過60萬人次。登錄時間至10月31日止。

「登錄發票抽汽車」只要在新北市單筆消費滿300元，持發票登錄，都可以參加抽獎活動。 圖／新北市經發局提供
「登錄發票抽汽車」只要在新北市單筆消費滿300元，持發票登錄，都可以參加抽獎活動。 圖／新北市經發局提供

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