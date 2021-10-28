新北振興方案再加碼20萬份數位回饋 總數量達40萬份

新北市「數位加碼」振興方案自10月15日開跑，消費筆數即將破20萬筆，新北市經濟發展局表示，「數位加碼」再加20萬筆，總份數高達40萬筆，民眾可使用街口支付在新北市的指定店家消費，共同享好康拿回饋。

新北市推出多重振興方案，為鼓勵民眾及店家使用電子支付，新北市首次與街口合作，推出「數位加碼」活動，只要於新北市指定店家使用街口支付消費，不需要綁定中央數位5倍券，可享單筆10%現金回饋，單筆回饋上限50元（活動期間內每人限回饋10筆）。