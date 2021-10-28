太陽能公民電廠設金山皇后鎮露營區 綠能收益回饋地方

北海岸反核行動聯盟與台灣綠能公益發展協會共同發起「陽光海岸、綠益創生」綠能公益計畫，金山皇后鎮森林露營區提供屋頂，並由陽光伏特家協助設置太陽能板，9月完工今天落成典禮，不但是台灣本島最北的屋頂太陽能公民電廠，也將成為金山特色一景，未來結合在地深度導覽，成為永續能源教育基地。

太陽能板片數有238 片，容量為80.92kWp，9月至今總發電量為1.7萬度，每度6元賣台電。北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，核一、二廠陸續除役後，希望在北海岸推動綠能發展並結合公益，打造地方創生新願景，過去金山居民只能被動承受核電與核廢料帶來的風險，透過民眾發起、自主參與發電的綠能公民電廠，將其發電收益共享給社會，是一種正向的能源轉型。

他說，金山目前有許多新的產業與在地創生的機會，能源轉型可結合人文、農業、生態、觀光旅遊及鄉土教育，公民電廠的發起只是拋磚引玉，後續希望北海岸能有更多社區屋頂加入光電設置的行列。

陽光伏特家共同創辦人陳惠萍表示，這座位在國境最北的公民電廠「翡翠一號」，不僅集結大眾的力量支持在地綠能發展，也將綠能收益轉化為地方創生的永續資源。未來產生的綠色收益回饋地方創生、並用於支持能源環境教育活動。

提供屋頂的皇后鎮森林將屋頂租金回饋在地課後輔導班，總經理林憲君說，一開始在規劃時就想搭配太陽能，但沒想到因為身處在金山、萬里交界、是國境之北，日照效益很低，太陽能板廠商都放棄，剛好因緣際會和陽光伏特家合作，希望能成為示範案例。